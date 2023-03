Sala gremita per la lezione anti truffa

La sala Aldo Bartoli, adiacente alla sede della Croce Verde era gremita di persone attente ed interessante alle parole pronunciate dal comandante dei carabinieri di Lamporecchio Massimo Laccertosa. Quasi due ore di informazioni, indicazioni su come evitare di subire le truffe da malviventi nel proprio domicilio oppure subendole l’attraverso l’uso del computer. Il comandante ha elencato una serie di episodi, dai quali trarre giovamento per evitare le truffe. È stato un incontro interessante, di condivisione, dove gli intervenuti hanno sentito la vicinanza e la sensibilità dell’Arma dei carabinieri nei confronti dei cittadini. La Comunità Solidale Lamporecchio e l’Auser di Larciano, associazioni di volontariato che hanno organizzato l’incontro, hanno ringraziato il comandante dei carabinieri di Lamporecchio Massimo Laccertosa per l’importante contributo che ha dato con il suo intervento su come difendersi dalle truffe, con professionalità, chiarezza e competenza rispondendo alle domande delle numerose persone presenti. Un ringraziamento va anche alla Croce Verde che ha ospitato l’incontro. Una settimana prima il solito tema di come evitare le truffe era stato trattato a Larciano, con la presenza del comandante dei Carabinieri di Larciano Gianfranco Piombino. Queste iniziative rientrano nella manifestazione, denominata "Incontri per combattere la solitudine" organizzata dalla due associazioni, con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Lamporecchio e Larciano. Nel mese di aprile sono in programma altri incontri con altri argomenti e dal successo di partecipazione che hanno avuto quelli organizzati nel mese di marzo, sicuramente sarà un’esperienza che andrà avanti per diverso tempo.

m.m.