S. Margherita dice no ai migranti Sono 19, sistemati nella canonica Incontro nel borgo con le minoranze

I rappresentanti di tre gruppi di opposizione, Oreste Giurlani e Paolo Petri per Avanti Tutta Pescia, Giacomo Melosi per Fratelli d’Italia, e Antonio Grassotti per Fiducia, hanno incontrato i residenti di Santa Margherita, che chiedevano un confronto pubblico sul tema dei migranti che saranno accolti nella locale canonica. Non è la prima volta che profughi o richiedenti asilo trovano ospitalità nei locali della diocesi nella frazione collinare. Nello scorso mese di dicembre erano state accolte due famiglie ucraine. La popolazione del borgo, però, è preoccupata. L’accordo raggiunto dal vescovo monsignor Roberto Filippini con la Prefettura prevede che arriveranno nella canonica diciannove migranti, giovani fra i venti e i 25 anni di diversa provenienza, che dovrebbero rimanere in paese per un anno e mezzo. "La popolazione locale- afferma una nota congiunta dei consiglieri comunali –ha dimostrato subito il proprio dissenso, per vari motivi; il principale è che le case che si trovano intorno alla chiesa sono tutte isolate e sparse, in diverse di queste abitano persone anziane sole, o addirittura donne sole dopo la morte dei mariti. Il numero dei migranti che verranno messi in questa struttura rappresenta più del 50% degli abitanti che sono dislocati nelle immediate vicinanze della chiesa. La cooperativa che gestirà la sorveglianza dei profughi ha garantito il controllo h24, a eccezione di sei ore settimanali, che rimarranno scoperte. Il personale della cooperativa, inoltre, non ha alcuna preparazione in ambito di sicurezza e difesa personale. Il nostro timore è che possa diventare un luogo di battaglia … per la sicurezza sarà compito delle forze dell’ordine occuparsi del problema. Ma la domanda che ci poniamo è la seguente: non essendo in centro o nell’immediata periferia, le forze dell’ordine quanto possono garantire un controllo adeguato e costante? Inoltre gli ospiti avranno sicuramente necessità di spostarsi: la zona non ha mezzi pubblici. Deduciamo che si sposteranno a piedi. Vogliamo far presente, per la loro incolumità, che la strada e tutta la zona è completamente al buio, non essendo fornita di illuminazione pubblica, e questo ci sembra un grosso pericolo per loro e per gli abitanti del posto che si spostano con le macchine".