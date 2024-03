Ruba mezzo milione ai suoi datori di lavoro. Dipendente condannata: incastrata dalle telecamere

Montecatini Terme (Pistoia), 8 marzo 2024 – Era la fidata cassiera di un’azienda del settore della distribuzione di prodotti alimentari, attiva da molti anni in Valdinievole. Ma in poco tempo, secondo la sentenza di primo grado pronunciata ieri, ha sottratto circa mezzo milione di euro ai suoi datori di lavoro, arrivando a mettere in difficoltà economiche l’azienda.

Il tribunale di Pistoia ha condannato a due anni e nove mesi una 46enne di Massa e Cozzile, ex dipendente dell’ ingrosso per appropriazione indebita e calunnia ai danni di cinque agenti della squadra del commissariato di Montecatini. È stata invece assolta la madre della donna, 71 anni, dall’accusa di ricettazione. Le due erano difese dall’avvocato Marco Lamberti del foro di Roma, mentre il titolare dell’azienda, costituitosi parte civile, era rappresentato dall’avvocato Claudio Del Rosso, del foro di Pistoia. Le indagini della polizia di Stato sono state coordinate dal pubblico ministero Giuseppe Grieco.

La vicenda è iniziata nel 2018, quando il titolare dell’azienda si è accorto che dalle casse, ogni giorno o quasi, spariva una cifra non irrilevante. Così, dopo essersi rivolti al commissariato, ha deciso di installare telecamere all’interno dell’ufficio contabilità. Le riprese hanno mostrato comportamenti anomali da parte della dipendente che seguiva il conteggio di cassa. Gli agenti del commissariato hanno seguito con grande impegno la vicenda, valutando tutti gli elementi emersi dall’attività investigativa, anche attraverso appostamenti. Al termine di una giornata lavorativa, mentre usciva dall’azienda, la donna è stata fermata e identificata dai poliziotti.

Vistasi scoperta, ha consegnato subito 650 euro alla polizia. Gli agenti, dopo averla perquisita e controllato gli effetti personali, hanno guardato pure la macchina, scoprendo altri soldi. Poi gli agenti sono passati a fare un controllo nella casa della donna. Quando la cassiera è stata fermata, in base alle risultanze processuali, ha deciso di versare sul conto corrente cointestato con la madre somme dai 20 ai 50mila euro, parte dei suoi "risparmi". I soldi furono trasferiti nel giro di pochi giorni, come poi è stato accertato.

La madre è stata comunque assolta dall’accusa di ricettazione. La cassiera, oltre che per appropriazione indebita, è stata condannata per calunnia, perché nel corso dell’interrogatorio reso davanti al pm, ha accusato di falso, pur sapendoli innocenti, cinque agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Montecatini, secondo le contestazioni accolte dal tribunale. Gli accertamenti svolti dagli inquirenti sotto la direzione del pm Grieco hanno svelato anche ulteriori particolari sul modo di agire della donna. La cassiera ha indotto molti dei clienti a pagare in contanti e poi ha falsificato le fatture emesse o le ha redatte correttamente per poi stracciarle. Prima della sentenza, la donna ha restituito alla parte offesa gran parte del patrimonio sottratto.