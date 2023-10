Rotatorie, partita aperta: "Baroncini si attivi subito per spingere il progetto"

"Il sindaco Luca Baroncini, la giunta e tutto il consiglio comunale devono attivarsi con tutti i soggetti coinvolti per ottenere la realizzazione in tempi brevissimi della rotatoria all’uscita del casello autostradale". È questo l’obiettivo della mozione presentata dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Italia Viva) che sarà discussa e votata nell’assemblea in programma questa sera, alle 20.30, in Municipio. L’esponente dell’opposizione ricorda "quanto emerso in sei anni di lavoro serrato, fatto di interrogazioni parlamentari, audizioni e incontri con ministri, vice ministri e sottosegretari competenti, interventi diretti con le realtà coinvolte e sollecitazioni pubbliche per informare e coinvolgere la cittadinanza" di cui si è fatto convinto promotore.

Fanucci ricorda che "l’opera complessiva, del valore di cinque milioni di euro, sarà finanziata, progettata e realizzata da Autostrade per l’Italia, ed è naturalmente soggetta all’autorizzazione del Ministero dei trasporti. Il progetto delle rotatorie, collegato alla terzia corsia autostradale, è in fase avanzatissima. L’intervento segue un iter autorizzativo autonomo e indipendente dalla terza corsia autostradale. Il Comune di Pieve a Nievole, nella persona del sindaco Gilda Diolaiuti, a cui va il mio particolare ringraziamento, ha lavorato duramente per sollecitare, condividere e sostenere l’opera. Tutte le istituzioni del territorio si sono mostrare attente e sensibili alla positiva soluzione della problematica". Il consigliere di Italia Viva sottolinea come adesso sia arrivato "il momento di fare squadra" e chiede "al sindaco Luca Baroncini, alla giunta e al consiglio comunale di sostenere e promuovere, in tutte le forme possibili, anche attraverso un interessamento diretto con il ministero dei trasporti e con società Autostrade per l’Italia, la realizzazione, in tempi rapidi e certi, delle rotatorie al casello autostradale di Montecatini".

Proprio ieri, Gilda Diolaiuti, sindaco di Pieve a Nievole, dove si trova fisicamente quelli che viene chiamato il casello di Montecatini, è intervenuta in modo forte sul tema delle rotatorie. "Fino a oggi – ha sottolineato – l’unico sindaco che se ne è fattivamente occupato sono io, con la mia amministrazione. Su questo aspetto, credo che a tutti gli amministratori della Valdinievole, a prescindere da appartenenze politiche, dovrebbe premere che questa doppia opera vada a buon fine prima possibile, perché questo vorrebbe dire grandi benefici per tutti, con una viabilità migliore e più adeguata alle esigenze attuali".

Daniele Bernardini