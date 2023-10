Rotatorie all’orizzonte: "Il progetto esecutivo pronto a giugno 2024"

"Finora l’unico sindaco che si è speso per il progetto sono stata io, ma visto che l’opera riguarda tutti, sarebbe cosa buona che anche gli altri sindaci se ne interessassero". Non lascia spazio a interpretazioni il primo cittadino di Pieve a Nievole, Gilda Diolaiuti, sul tema della rotatoria dello svincolo al casello dell’autostrada, all’uscita di Montecatini. Un’opera quella che si attende da decenni, sulla quale si sono avvicendate almeno tre amministrazioni e per la realizzazione della quale la Provincia di Pistoia, all’epoca guidata da Federica Fratoni, aumentò anche l’aliquota dell’Rc auto per reperire entrate da destinare alla sua realizzazione. Ora a puntare i piedi è Gilda Diolaiuti che, senza tanti giri di parole, dice: "Ci fa piacere che ora in tanti si interessino alla situazione delle rotatorie del casello autostradale di Montecatini, che ricadono nel territorio comunale di Pieve a Nievole, ma che consideriamo l’uscita della Valdinievole tutta. Noi lo facciamo da sempre e se ora si avvicina la progettazione esecutiva dell’opera, è proprio grazie al nostro comune , alla Regione Toscana e a pochi altri". L’opera si inserirebbe nel contesto che già vede una Pieve a Nievole occupata e spaccata in due dai lavori per il raddoppio ferroviario, mentre Diolaiuti ricorda che è dal 2014 che lavora con Società Autostrade a questa problematica.

"Grazie alla collaborazione della regione Toscana e in particolare del consigliere regionale Marco Niccolai, dell’assessore alla mobilità Vincenzo Ceccarelli e di Caterina Bini e Edoardo – dice il sindaco di Pieve a Nievole – fino a che sono stati in Parlamento, abbiamo formalizzato questo impegno e oggi mi dicono che il progetto esecutivo dovrebbe essere pronto entro il giugno 2024. A quel punto il ministero delle Infrastrutture potrebbe subito dare il via ai lavori". La realizzazione dunque della doppia rotatoria di fronte al casello, pensata per snellire il traffico e permettere un utilizzo ancora più fluido dell’entrata e uscita dell’autostrada A11, pare dunque in dirittura d’arrivo e il sindaco di Pieve a Nievole chiede che tutti remino dalla stessa parte. "Fino a oggi l’unico sindaco che se ne è fattivamente occupato sono io e la mia amministrazione. Su questo aspetto – ricorda Diolaiuti – credo che a tutti gli amministratori della Valdinievole, a prescindere da appartenenze politiche, dovrebbe premere che questa doppia opera vada a buon fine prima possibile, perché questo vorrebbe dire grandi benefici per tutti. Mi auguro che tutti facciano quindi la loro parte perché il ministero delle Infrastrutture, una volta ricevuto da Società Autostrade, che ringrazio per la disponibilità e correttezza sempre dimostrate nei nostri confronti, il progetto esecutivo, parta immediatamente con i lavori. Solo il ministero, a questo punto, può frenare o accelerare l’opera".

Arianna Fisicaro