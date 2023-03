Rospigliosi, un concorso da record Nell’edizione di quest’anno si sono iscritti ben 350 musicisti

All’interno di Villa Rospigliosi è stato presentato ufficialmente l’edizione 2023 del concorso musicale Giulio Rospigliosi, evento musicale organizzato dall’associazione Cultura e Musica Rospigliosi in collaborazione con il comune di Lamporecchio e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia. La direzione artistica del concorso è composta da Luca Torrigiani, Lapo Vannucci, Elisabetta Simonetta e da Paola D’Ugo, responsabile eventi Villa Rospigliosi. Questa edizione vede un numero record di iscrizioni. Si arriva a circa 350 musicisti che saranno protagonisti di questo importante concorso, che negli anni è diventato un’eccellenza regionale e nazionale sempre più inserita tra i quelli i di rilevanza internazionale. L’evento culturale comprende: Concorso Cameristico internazionale diviso in quattro categorie; Concorso chitarristico nazionale diviso in sei categorie solistiche e per formazioni chitarristiche; Concorso Pianistico internazionale comprende due premi che sono il premio Schuman con tre prove. Nell’ultima prova i tre finalisti si esibiranno con l’orchestra città di Grosseto, diretta dal maestro Gabriela Diaz Alatriste, nota direttrice dell’orchestra Filarmonica Mexiquense. Il concerto si svolgerà al teatro comunale di Lamporecchio nella data di giovedì 30 marzo, con inizio alle ore 20.45 e il premio Rospigliosi. Infine, è previsto il concorso Pianistico Nazionale diviso in sette categorie solistiche e quattro per pianoforte a quattro mani. Tutte le prove si terranno all’interno dei locali della Villa Rospigliosi a Lamporecchio. Le date: mercoledì’ 22 marzo ci sarà l’apertura del concorso cameristico. Venerdì 24 marzo apertura del concorso chitarristico con la categoria formazioni chitarristiche senza limiti di età. Il Concorso pianistico internazionale e nazionale inizierà lunedì’ 27 marzo con le eliminatorie dei concorrenti iscritti al premio Schumann (internazionale) e proseguirà il fine settimana dal 1-2 aprile con concorso pianistico nazionale e categorie. Le audizioni sono aperte al pubblico per tutti i concorsi dalla ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle 19. Come aperti al pubblico sono i concerti dei finalisti. I candidati si esibiranno di fronte a commissioni esaminatrici composte da importanti volti del panorama musicale nazionale e internazionale.

Massimo Mancini