Roberto Irace ha illustrato "In che stato"

Per i tipi di Sabir Editore, è appena uscito e può essere acquistato in tutte le librerie ‘In che stato’, libro illustrato dedicato ai bambini di età a partire dai 5 anni, scritto dalla veneziana Federica Ortolan e illustrato da Roberto Irace. Nello scorso fine settimana è stato presentato in anteprima nel corso del Bologna Children’s Book Festival, evento che per i due autori si è trasformato in una vera e propria maratona di autografi in compagnia dei lettori. La storia è quella di un re stressato, i cui sudditi sono stressati tanto quanto lui; il rimediatore di corte, per ovviare al problema, suggerisce al sovrano di tenere con sé un gatto come antistress. Il rimedio funziona talmente bene che il re decide di emanare una legge secondo la quale ogni suddito deve possedere almeno un gatto. In questo modo l’intero stato riuscirà a vivere per la prima volta in armonia, fino a quando, un giorno, tutti i felini inizieranno a mostrare il loro lato più selvaggio. Saranno i gatti, allora, a scoprirsi molto stressati; forse, però, troveranno un modo per recuperare. L’artista è nato a Napoli "giusto in tempo per vedere il primo uomo sulla luna", sottolinea, ma giovanissimo si è trasferito con la famiglia in Valdinievole, e oggi vive a Borgo a Buggiano. Si occupa di illustrazione e grafica, e da circa trent’anni si occupa di progettare e allestire le mostre prima per il Lucca Comics, poi per il Lucca Comics & Games. Ha vinto la prima edizione del Premio Pierlambicchi di Prato, è stato selezionato alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna per il suo Annual; per qualche anno ha lavorato nel campo dei videogiochi, come Level Designer e UI Designer.

Emanuele Cutsodontis