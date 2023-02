Ritrova la poltrona dopo 50 anni Il parrucchiere Romani la ricompra

Aspettava quella giusta. A lungo l’aveva cercata, non voleva accontentarsi di una tanto per fare. E come in ogni storia da film, l’ha ritrovata quando ormai non ci pensava più, quando meno se l’aspettava, la vita li ha fatti incontrare di nuovo dopo 50 anni. È la storia di Michele Romani, memorabile parrucchiere di Monsummano e della sua prima sedia da barbiere, acquistata per il primo negozio nel 1972 e da cui si separò nel 1990. Oggi quella poltrona è di nuovo in funzione nella nuova area dedicata alla "barberia" del vecchio salone Romani International che oggi è "Apparessenza" e che sarà inaugurato domenica 12 febbraio. Michele oggi continua a lavorare, dopo mezzo secolo nel salone insieme ai suoi figli, Michela e Steno, già campione del mondo nel settore e i loro dipendenti. "Il babbo – racconta Michela – ha aperto il suo primo negozio nel 1972, con il suo socio, quando aveva solo 21 anni. Era situato in piazza Martini, davanti lo storico benzinaio "Tripoli" e per l’occasione furono acquistate due poltrone da barbiere. Erano due poltrone particolari, come non se ne trovavano da queste parti. Erano infatti destinate al mercato statunitense e estero ma non all’Italia". Nel 1990 quelle poltrone furono cedute poi a "Maghè" storico barbiere sul viale Martini e da quel momento non se ne seppe più nulla. "Da tempo un cliente – prosegue il racconto Michele – insisteva affinché andassi a casa sua a trovarlo che doveva mostrarmi delle cose. Io non sapevo nulla e non avevo voglia né tempo di andare. Lo accontentai quasi più per farlo contento che per per interesse personale quando arrivai poi nel suo garage e vidi un telo che copriva una sagoma strana". Quando Michele Romani alzò la coperta non credette ai suoi occhi. "Era la mia prima poltrona da barbiere – prosegue – quella del mio primo negozio. Ci rincontravamo dopo mezzo secolo e la riconobbi subito. Andai a controllarla subito e sotto il poggiatesta vidi che c’era ancora la scritta "Miche" che avevo inciso con un chiodino. Fu una grande emozione". Da oggi invece per tutti gli uomini interessati sarà possibile sedersi di nuovo su quella sedia e farsi coccolare dalla "barbieressa" che provvederà al cosiddetto servizio "barba e capelli" per un tuffo nel passato, ma con la tecnologia di oggi.

Arianna Fisicaro