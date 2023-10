Ritmo e sport. Ultimo giorno della kermesse

Ultima giornata al Montecatini International Short Film Festival. Dopo le emozioni vissute con le premiazioni di Finazzer Flory, Pietro Innocenzi e l’attore Sergio Forconi (nella foto) e una settimana di campus, percorsi formativi, proiezioni, spettacoli, concerti e apppunto premiazioni, con gli eventi di oggi si chiude l’edizione 2023 della manifestazione diretta da Marcello Zeppi. Protagonisti della giornata gli studenti e le studentesse del Campus Internazionale Cinema & Danza, diretto da Paola Sorressa e Marcello Zeppi, realizzato dal Montecatini International Short Film Festival collaborazione con AiCS – Associazione italiana Cultura Sport, che si esibiranno in uno spettacolo di danza all’aria aperta tra piazza del Popolo e le Terme Tettuccio. Lo spettacolo di danza continua con poi con Dancing Time e le coreografie di Benedetta Stiaccini.

Sempre in mattinata, spazio agli artisti di strada: Andrea Bochicchio e Teresa Bruno, fondatori della Compagnia CIE BRUBOC, saranno protagonisti con il loro WOOW! Spettacolo comico surreale, non verbale e clownesco Vengono da lontano, viaggiano da non si sa quanto tempo, esilarante e coinvolgente spettacolo di street art. Infine, chiude la serie degli eventi - nel pomeriggio, alle Terme Tettuccio - la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti al Campus Internazionale Cinema & Danza, dopo essere stati protagonisti di una settimana di workshop, masterclass e corsi di formazione, con il coinvolgimento di docenti di cinema, registi, fotografi di scena, cameraman, truccatori, addetti ai costumi, scenografi e coreografi.