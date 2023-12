Ristrutturazione stadio: "Approvato il progetto"

Approvato il progetto per i lavori di ristrutturazione e miglioramento del complesso sportivo dello stadio comunale. Ieri l’annuncio dell’amministrazione comunale che precisa come "il progetto sia parte di uno più ampio, del quale la parte che è stata oggetto di approvazione sarà affrontata nel 2024". "Siamo nell’ambito di una iniziativa precedente alla istituzione del Pnrr – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Sartoni –: essendo prioritaria per l’amministrazione era stato oggetto di richiesta di finanziamento statale. Successivamente è rientrata nell’ambito della Missione 5 Componente 2 del Pnrr".

Il progetto è stato realizzato dallo Studio Croce Engineering Srl di Ghezzano. L’intervento, importante sia per le società sportive locali sia per le iniziative che lo stadio ospita e potrà ospitare "con positivi riflessi anche turistici", ha come obiettivo principale quello di rispondere all’esigenza di "adeguare sismicamente e staticamente gli immobili attualmente destinati a spogliatoi e tribune". Gli interventi inseriti nel progetto generale saranno scorporati in più lotti funzionali, il primo dei quali coperto coi fondi già disponibili. Il quadro economico complessivo è di 2,2 milioni di euro.

"Fra gli interventi previsti nel primo lotto funzionale per il quale sta partendo la procedura per l’affidamento dei lavori si evidenziano – continua Sartoni – interventi di recupero, risanamento e rinforzo delle strutture in cemento armato della tribuna coperta compresi interventi sulle fondazioni e sulla copertura, ma anche la demolizione dell’edificio degli spogliatoi esistente e di parte della ex casa del custode con successiva ricostruzione e ampliamento con i nuovi spogliatoi che avranno una superficie di 513 metri quadrati e saranno comprensivi degli spogliatoi arbitri, di locali per il controllo antidoping, di una infermeria".