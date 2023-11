Rischio idrogeologico. L’allarme del comitato: "Sos reticolo minore"

Il Comitato per i Cittadini della Valle del Pescia torna a intervenire per segnalare il problema idrogeologico del reticolo minore, di quei corsi d’acqua di dimensione media e piccola che raccolgono le acque piovane nel bacino all’interno dei due torrenti principali. I due di maggior portata sono il fosso di Montecarlo e il Rio Pescia Morta. "Il primo – spiegano – raccoglie le acque partendo dalla rotonda della zona industriale di Macchie di S.Piero, anche quelle delle aree comprese tra via Romana e il Pescia di Collodi, fino al confine sud del comune, per sfociare nel Padule di Fucecchio. Il secondo nasce a Collodi, scende verso il Castellare, prosegue per Alberghi, costeggia via Romana fino a immettersi nel torrente Pescia Maggiore a Pescia Morta". Molti i problemi vengono denunciati: "si segnalano tratti tombati, sia da enti pubblici che da privati, alvei che si sono riempiti di terra e detriti, cedimenti di larghi tratti di sponde – proseguono –. Il risultato è che le sezioni si sono fortemente ridotte, di conseguenza anche la capacità di contenere acqua". Elementi naturali cui si è aggiunta anche l’espansione urbanistica, sia civile che industriale, "che ha comportato un aumento delle superfici impermeabilizzate e l’aumento dei flussi di acque che si convogliano nel reticolo", affermano.

"I cambiamenti climatici e l’intensificarsi di fenomeni estremi contribuiscono ulteriormente a sottoporre la Valle del Pescia a una pressione idrogeologica sempre più pesante. A tale proposito esiste un interessante studio – ricordano – da cui si evince quanto l’Italia, e la Toscana in particolare, abbia consumato suolo in eccesso permettendo una cementificazione selvaggia con il miraggio dello sviluppo a ogni costo. Sono oltre dieci anni che il nostro Comitato cerca di portare a conoscenza dei vari organi deputati la grave situazione locale, conducendo più volte nei luoghi d’interesse gli incaricati affinché potessero prendere visione delle questioni e degli interventi da attuare". Il Comitato, con amarezza, rileva che a oggi "nessun atto concreto sia stato messo in opera. Si usa dire che prevenire è meglio che curare: allora perché non si previene con la cura del territorio, evitando poi il pianto del coccodrillo quando si verificano i danni?".

