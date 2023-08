"Risanato il bilancio a Pescia: il Comune esce dal piano di riequilibrio"

L’ex sindaco Oreste Giurlani (foto) e il suo gruppo civico Pescia Cambia annunciano una conferenza stampa per martedì 22 agosto alle 12 nei locali messi a disposizione dal bar Medieval, per parlare delle recenti delibere della Corte dei Conti.

L’annuncio arriva dalle pagine social del consigliere comunale: "Uscite le due pronunce della Corte dei Conti – ha scritto – Il Comune di Pescia dopo dieci anni è risanato ed esce dal piano di riequilibrio". Annunciando che l’argomento sarà affrontato e approfondito anche in una delle sue dirette ‘Piazza Grande’, Giurlani afferma che "la Corte dei Conti ha reso ufficiale che il Comune di Pescia non è più in dissesto. Il nostro fare – ha sottolineato – ha ottenuto questo grandissimo risultato. Vigileremo perché la nuova amministrazione non ricominci con la finanza allegra".

La sue dichiarazioni hanno immediatamente scatenato reazioni. Il primo a commentare è stato l’ex consigliere provinciale Oliviero Franceschi, con un perplesso e laconico "Ma che dici?". Perplessità che condivide Fabio Rossi, già responsabile dei servizi finanziari del Comune di Pescia, che ha osservato come le delibera della Corte dei Conti "evidenziano le innumerevoli criticità del bilancio. Una eredità grave che non può e non deve indurre a creare ancora aspettative non veritiere e tuttora foriere di una situazione di dissesto finanziario. Non confondiamo la chiusura del piano di riequilibrio finanziario decennale con la gravosa gestione economico-finanziaria", ha concluso.