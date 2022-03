Riqualificazione urbana, pronto il bando

Con la delibera di giunta n° 31 del 23 febbraio scorso è stato approvato il bando del concorso di idee per la riqualificazione urbana di piazza Vittorio Emanuele II, di piazza Ricasoli e della viabilità a esse collegata. Il bando, con scadenza ai primi di maggio, è rivolto ai professionisti del settore e ha un premio totale, per i primi tre classificati, di 7500 euro. Tutta la documentazione necessaria può essere scaricata dal sito internet del Comune https:comune.chiesinauzzanese.pt.itil-comuneconcorso-idee-riqualificazione-urbana. "Grazie al contributo ricevuto dalla Regione – dichiara il sindaco Fabio Berti (nella foto) – abbiamo potuto aprire questo concorso di idee rivolto ai professionisti per poter immaginare il futuro della nostra piazza. Il nostro obiettivo è chiudere il percorso in tempi brevi e per sostenere i costi di progettazione e di lavorazione ci siamo attivati per reperire le risorse attraverso i bandi e gli enti preposti. Siamo fortemente convinti che il futuro del nostro paese sia legato alla riqualificazione delle aree di aggregazione, per il momento quelle pubbliche, sperando di dare impulso e iniziativa anche ai soggetti privati.Questo è un primo tassello verso la riqualificazione del paese. Prossimo obiettivo è quello di intervenire anche nei piccoli centri delle frazioni, per ridare vita anche alle zone periferiche". "A oggi – aggiunge l’assessore alle attività produttive Caterina Benedetti – la nostra piazza ha bisogno di una nuova identità. E’ un’esigenza percepita da tante persone che gravitano intorno al centro. Prioritario è aumentare l’affluenza di famiglie, ragazzi e persone che devono tornare a vivere la piazza. L’incremento di nuove attività in paese ci rende sempre più orgogliosi. Il nostro obiettivo è di rendere il paese sempre più attrattivo e più vivibile. Importante e fondamentale sarà bilanciare le aree pedonabili con le aree dedicate alla sosta breve, che sono indispensabili per il commercio e l’economia". Sempre in tema ...