"Riqualificazione del centro ok ma senza penalizzare i negozi"

"Accogliamo positivamente il progetto di riqualificazione della piazza centrale di Monsummano, poiché riteniamo che possa creare le condizioni giuste per un luogo più attrattivo e frequentabile. Il tutto, a condizione che il disagio per le attività commerciali sia ridotto al minimo". Così la delegazione locale di Confcommercio Pistoia e Prato, dopo avere incontrato l’Amministrazione comunale. Il riferimento va al progetto di rifacimento di piazza Giusti e dei suoi dintorni, per il quale è previsto un finanziamento pari a 2,5 milioni di euro tramite fondi Pnrr, oltre ad un impegno di spesa di 400mila euro a carico di Acque Srl. L’inizio dei lavori è previsto per il mese di luglio 2023, mentre la durata complessiva è stimata intorno ai due anni e mezzo. Ad essere interessate saranno specialmente la pavimentazione e le tubature sottostanti. "Il progetto che ci è stato presentato in Comune – prosegue la nota della delegazione – prevede inoltre una valorizzazione del centro che passi dall’allargamento dei marciapiedi, dall’inserimento di piccole aree verdi e di nuovo arredo urbano. È evidente che si tratta di opere destinate a rendere più attrattivo il centro e, per questo, le salutiamo con favore. Accanto a questo però – si precisa – la richiesta che abbiamo formulato è quella di seguire pedissequamente il piano che ci è stato illustrato. La durata dei lavori è importante ed è necessario ridurre al minimo indispensabile i disagi per le attività commerciali. Siamo stati rassicurati rispetto al fatto che le opere procederanno di porzione in porzione, senza mai chiudere il centro. Inoltre, ci è stato garantito che non verranno persi posti auto, se non 5-6 stalli che erano stati recentemente aggiunti".