Riparata l’illuminazione esterna della stazione di piazza Gramsci

Rete Ferroviaria Italiana ha finalmente riparato l’illuminazione esterna della stazione ferroviaria di piazza Gramsci, dopo le varie segnalazioni ricevute, anche a livello istituzionale. Il guasto aveva creato forte preoccupazione tra i viaggiatori, in modo particolare quelli che la sera tornano dal lavoro con il treno, anche a tarda ora. Anche i residenti avevano mostrato una certa apprensione perché l’oscurità rappresenta senza dubbio un aiuto per gli spacciatori di droga, più volte arrestati nella zona. Il vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici, ha subito scritto alla società, chiedendo un intervento risolutore del caso. Anche Alberto Lucarelli, esponente del Comitato Priorità Sicurezza, si è interessato perché l’illuminazione esterna fosse ripristinata. Alla fine, da mercoledì sera, l’impianto ha ripreso a funzionare. Un segnale importante per la percezione della sicurezza a Montecatini, dato che sono situazioni come questa a generare timori per i possibili rischi.