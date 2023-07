Rinascimento che non c’è Rucco attacca il sindaco

Le dichiarazioni ottimiste e fiduciose del sindaco Luca Baroncini sul quadro attuale del turismo e dell’economia non sono piaciute a Ennio Rucco, consigliere del Pd: "" A leggere le dichiarazioni di Baroncini sembra che Montecatini stia vivendo un nuovo rinascimento. Meglio ancora dei tempi del Granduca. In poche righe il nostro sindaco è riuscito a sostenere l’insostenibile. L’assetto turistico della Città, secondo lui, va bene così, quando si tratta di un rimbalzo post pandemico, fatto di turismo di prossimità, completamente slegato da attività amministrative, con mezza città all’asta e con le strutture ricettive dimezzate e prive di una politica sulla destinazione. Il raddoppio ferroviario a suo avviso è una buona cosa per Montecatini. Ovviamente senza prendere nessuna posizione sugli interventi concreti che riguardano la nostra tratta. Sul tema la Città ha solo un paio di post con foto da Salvini, ma nemmeno uno straccio di posizione sul futuro della tratta. Il concordato delle Terme è per Baroncini una grande opportunità, come se fosse un vanto. Da qualche settimana i cittadini ci riferiscono che qualcuno in Comune si intesta il merito del concordato. Con questa siamo all’apoteosi dello squallore politico. La realtà è che il sindaco si è sempre dichiarato ottimista e poi ci siamo trovati finte offerte, mancati assegni e improbabili privatizzazioni. Il risultato sono la distruzione dei servizi termali alle Redi e la vendita di tutto il patrimonio e pure spezzettata. L’unico contento che vediamo a Montecatini è Baroncini, inguaribile ottimista dal suo insediamento".