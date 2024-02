Rimpianti Gema . Sconfitta a Livorno

Akern Livorno

77

Gema Montecatini

74

AKERN LIVORNO: Williams 10, Saccaggi 16, Tozzi 12, Lucarelli 11, Fantoni 14, Fratto 4, Bargnesi 9, Buca 1, Allinei, Ricci ne, Madeo ne, Balestri ne. All. Andreazza.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 12, Mastrangelo 12, Passoni ne, Korsunov 9, Di Pizzo 10, Angelucci 3, Mazzantini 18, Pirani 9, Corgnati 1, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

Arbitri: Andretta e Schiano.

Parziali: 19-14, 36-41, 60-57.

La Gema Montecatini esce sconfitta ma a testa altissima dal PalaMacchia di Livorno, con la Libertas che ha la meglio sui termali 77-74.

La cronaca. Padroni di casa senza Ricci ma Gema resta comunque ipnotizzata in avvio di gara, paralizzata dal fattore PalaMacchia: per i "leoni" termali il match si fa subito in salita con il 12-4 di parziale che costringe Del Re a chiamare time-out dopo 3’. Mossa che funziona perché Gema riduce subito il gap a soli 3 punti, Fantoni tiene però a distanza i suoi prima che gli ospiti inizino a bruciare possessi sotto la pressione della difesa amaranto. Mazzantini pesca il jolly da tre e lo stesso fa Pirani, riportando sotto Montecatini. Passoni si fa male ma i giocatori ospiti continuano a macinare punti e mettono il naso avanti a 2’ dal riposo lungo, allungando poi fino al 36-41 che chiude il primo tempo.

Svantaggio di 5 punti cancellato in un amen dalla Libertas al rientro sul parquet: parzialone di 12-1 labronico e Gema costretta di nuovo a rincorrere. La squadra di Del Re però si conferma un diesel: con pazienza ricuce e mette di nuovo la freccia grazie alla tripla di Mastrangelo. Bargnesi trascina la Libertas al controsorpasso prima del break di 8-0 in avvio di quarto periodo che dà nuovamente due possessi di vantaggio ai rossoblù. La squadra di casa però resta a contatto e nel finale dimostra più lucidità e freddezza, prendendosi il match con il canestro decisivo di Tozzi.

Filippo Palazzoni