"Rilancio del commercio a Pescia: un ruolo chiave"

Confcommercio ha fornito una lettura concreta della situazione del commercio a Pescia, in cerca di una ricetta per il suo rilancio non solo in ottica locale. "Pescia deve proporsi sempre di più come autentica cerniera tra la Lucchesia e la Valdinievole - sostiene l’associazione di categoria - intercettando gli elementi migliori di entrambi i territori. È soltanto coltivando e intensificando questa ambizione che si scongiura il rischio di diventare un luogo che soffre di scarso appeal".

Le recenti chiusure, in un contesto di sofferenza di fatto generale non solo della zona, hanno portato i responsabili associativi a riflettere, in cerca di soluzioni che diano respiro alle aziende e ai commercianti. "Le chiusure devono essere analizzate nel dettaglio - considerano da Confcommercio -. Spesso sono il frutto dell’età dei titolari, a volte dipendono da scelte di vita o da decisioni strategiche rispetto al posizionamento del negozio. Di sicuro quello che è auspicabile è l’inizio di un percorso per cambiare paradigma: l’identità del luogo, da questione, deve diventare opportunità".

L’analisi di Confcommercio prosegue parlando delle intersezioni e collaborazione che devono esserci fra il territorio pesciatino e quello della Lucchesia: "Il dinamismo imprenditoriale e turistico della vicina Lucchesia, misto ai tratti di forza della Valdinievole, potrebbe trovare proprio in Pescia la sintesi ideale ed il luogo dove sviluppare progetti ambiziosi - sottolineano da Confcommercio -. Questo territorio non deve commettere l’errore di isolarsi, anche perché ogniqualvolta riesce ad aprirsi offrendo esperienze di ampio respiro, dagli Uffizi diffusi all’attrattività del brand Pinocchio, la risposta non si fa attendere".

Emanuele Cutsodontis