Rigenerazione urbana. Dalla Regione contributi per tre nuovi progetti

Scorre la graduatoria del bando sulla rigenerazione urbana uscito nella primavera 2023. A settembre dell’anno scorso erano stati finanziati i primi diciassette progetti a beneficio di comuni con non più di 20 mila abitanti: a disposizione allora otto milioni e 900 mila euro. Adesso, grazie alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione sociale - 683 milioni per tutta la Toscana che potranno essere utilizzate dopo la firma dell’accordo tra Regione e Governo, attesa per metà febbraio - altri ventuno territori potranno dar corso e mettere gambe alle idee presentate: quasi dieci i milioni di euro di contributo proposti dalla Regione a fronte di una spesa di poco meno di diciassette milioni.

Nel dettaglio i progetti riguardano anche tre comuni in Provincia di Pistoia. A Pieve a Nievole il contributo di 600 mila euro proposto aiuterà a recuperare il cinema teatro destinato ad accogliere la nuova biblioteca e spazi culturali e per cui saranno complessivamente necessari tre milioni e 700 mila euro. A Larciano si metterà mano alla pavimentazione e all’arredo urbano di piazza Cecina: spesa 530 mila euro, contributo previsto 400 mila. A Massa e Cozzile l’intervento (anche di miglioramento energetico) riguarda il palazzo comunale di Massa: di fronte ad una spesa di 416 mila euro è stato proposto un contributo di poco meno di 333 mila.

"Non è la prima volta – commenta il presidente Eugenio Giani - che grazie alla rigenerazione urbana valorizziamo la Toscana diffusa. Questo strumento urbanistico permette infatti di recuperare angoli dismessi o degradati di paesi e territori, stimolando e coinvolgendo anche i comuni più piccoli in un percorso di bellezza, qualità e sostenibilità ambientale e in questo modo riqualifichiamo aree interne, montane o marginali dando un contributo alla lotta allo spopolamento".

Con il nuovo scorrimento diventano ventidue i comuni con meno di cinquemila abitanti che potranno beneficiare del finanziamento e sedici quelli fino a ventimila abitanti. "È il segno, tangibile – rimarca l’assessore all’urbanistica e al governo del territorio della Toscana, Stefano Baccelli - dell’attenzione rivolta ai piccoli comuni: un impegno affinché la nostra regione non proceda a due velocità ma valorizzi in ugual misura ogni angolo del suo meraviglioso territorio". "La rigenerazione urbana - aggiunge – è un formidabile strumento flessibile per riqualificare spazi, quartieri e giardini, per renderli vivi e al contempo sostenibili o per destinare a nuova funzione edifici che non l’avevano più, tenendo conto dei bisogni della comunità per spingersi verso una nuova frontiera di modernità".