"Rifiuti, verrà il tempo del confronto ma primo armonizziamo le regole" La giunta replica agli artigiani

L’amministrazione comunale replicaai presidenti dell’Area Valdinievole di Confartigianato e CNA Toscana Centro, che lamentavano una presunta mancata chiarezza e poco confronto in materia di passaggio a tariffa corrispettiva dei rifiutii. "L’adesione dell’amministrazione alla nuova metodologia di calcolo e ripartizione del costo dello smaltimento rifiuti - si spiega in una nota – per singola utenza sposa innanzitutto un approccio più responsabile ed equo al problema: chi produce più frazione indifferenziata avrà una tariffa maggiore da saldare, obiettivo, questo, presente nel nostro programma elettorale e verso il quale è anche il legislatore ad indirizzarci in maniera inequivocabile. La possibilità ci viene dagli ottimi risultati della raccolta differenziata, che ci confermano anche quest’anno tra i comuni più ricicloni della Toscana e con alcuni di questi (al momento oltre 10) ci coinvolge nella creazione di un ambito tariffario omogeneo, nel quale si ottengono stessi servizi e stesse tariffe, che anno per anno poi si allargherà a nuovi comuni, anche molto vicini a noi. Una scelta quindi ponderata e necessaria, ma certo non semplice o scevra di difficoltà.

Se il costo complessivo dello smaltimento rifiuti infatti rimane lo stesso e cambia la sua ripartizione tra le utenze, è necessario trovare regole d’ingaggio valide per tutti e un corretto proporzionamento del peso della tariffa tra categorie di utenti. Questo alla luce della complessità nel tenere conto delle diverse caratteristiche dei comuni in termini di popolazione, morfologia e vocazione produttiva, delle difficoltà nel trovare un equilibrio tra le esigenze dei privati e delle famiglie, da un lato, e delle attività economiche dall’altro e, infine, alla luce di quante attività considerate “economiche” per legge hanno una innegabile rilevanza sociale - come ad esempio le associazioni, i nidi, le RSA - e possono aver bisogno di un’attenzione particolare. L’attività dei Sindaci coinvolti in questo passaggio, al momento, si concretizza nell’aver aperto un tavolo di concerto insieme ad Alia per la gestione di una trattativa sotto la supervisione di Ato e con ARERA a marcare bene i limiti per entrambe le parti di quello che può essere determinato a termini di legge. E non sarà semplice, perchè nel concreto ci sono sempre particolarità o fattispecie diverse, come diverse sono le aziende che stanno dentro una stessa categoria stabilita per legge. E’ il motivo per cui ancora le prime fatture non sono arrivate e per cui il regolamento torna al voto dei consigli comunali per alcuni aggiustamenti, che probabilmente non saranno gli ultimi. Capiamo lo sfogo di questi giorni di alcune associazioni di categoria che si sono sentite poco coinvolte, sappiamo che loro compito è tutelare gli iscritti, ma compito dell’Amministrazione è invece lavorare per tutti i propri cittadini e le proprie attività ed il momento per il necessario confronto con le singole categorie è purtroppo prematuro con regole ancora da armonizzare. Prima la macchina deve partire, con Alia gestore del servizio a 360 gradi, dopodiché dovremo e vorremo lavorare tutti insieme per verificare lo svolgimento del servizio e segnalare storture e incongruenze, siano essere operative o tariffarie. Il confronto sarà auspicabile, anzi necessario, ma non potrà avvenire con la sola amministrazione del comune di Monsummano Terme ma con il collettivo dell’ambito tariffario.

Ai nostri concittadini chiediamo poche cose e, al momento, una di queste è la pazienza e l’impegno nella raccolta differenziata. Verificando, con Alia, la congruità dei contenitori a loro disposizione rispetto alle necessità. Ad un anno dalle elezioni avremmo potuto e forse dovuto non imbarcarci in una transizione tanto grande, sebbene tanto importante".