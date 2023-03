"Rifiuti non ritirati Cittadini da rispettare"

"Alia deve garantire il servizio di raccolta differenziata in maniera efficiente e puntuale, non mettersi a fare assurde e controproducenti pignolerie se un grosso contenitore di plastica non è dentro il sacchetto trasparente oppure se i cartoni vuoti delle pizze non sono stati messi dentro il cesto con il coperchio giallo, ma in un altro del tutto analogo. I cittadini meritano più rispetto per l’impegno che mettono giornalmente nel dividere i materiali".

Questo tipo di lamentele giunge da diverse zone della città dove viene effettuato il servizio di raccolta porta a porta. Sono storie capitate a molti: si mettono davanti casa i bidoni con carta e plastica, ma non di rado si ritrova allo stesso posto una parte di quanto lasciato la sera precedente o di primo mattino.

"E’ assurdo – spiega un residente della zona ovest – che non sia ritirato un imballaggio di grandi dimensioni perché non è dentro il sacchetto. Lo scopo della raccolta è quello di portar via il materiale da recuperare e chi mette davanti casa i rifiuti in questione ha il diritto che l’addetto li ritiri regolarmente. Il cesto della carta è poi talmente piccolo che ben poco vi entra. I cartoni puliti sono talvolta lasciati fuori e non di rado non vengono presi all’orario prestabilito".

Il rischio, di fronte a questi episodi, è che anche i residenti più ligi alle norme sulla raccolta differenziata alla fine perdano la pazienza e infilino quanto non ritirato nel cassonetto dell’indifferenziato. Tutto questo andrebbe contro lo scopo preciso del servizio: incoraggiare il cittadino a separare il più possibile i materiali e a ridurre di conseguenza la massa della spazzatura generica, quella che più di tutte comporta forti costi di smaltimento.

