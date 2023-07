"Rifiuti in strada Un problema da risolvere"

"Scrivo in qualità di cittadina della Valdinievole – inizia Cinzia Silvestri – senza dimenticare il mio incarico di presidente in un’associazione del terzo settore che si occupa di decoro. Da anni sono pendolare da San Baronto a Montecatini. In località Fossetto e zone limitrofe canne ed erbacce,che fino a pochi giorni fa invadevano i cigli della strada, sono state tolte, permettendo maggiore visibilità e sicurezza stradale. Peccato che ci sia tutta la spazzatura gettata da cittadini incivili: sacchi di immondizia, bottiglie, lattine. Il passaggio delle auto e le condizioni atmosferiche sposteranno la spazzatura nei campi. Non mi interessa sapere quale sia l’ente competente; mi chiedo perché non si contempli nell’appalto per i lavori di pulizia la rimozione dell’immondizia. Ormai questo accade tutti gli anni e vorrei sapere che cosa ne pensano le associazioni ambientalistiche, magari impegnate su altri fronti. Comuni, Provincia e Regione sono lo Stato e devono dare il buon esempio, altrimenti tutti si sentiranno legittimati a mollare rifiuti dappertutto. In ultimo, sarebbe buona cosa che chi possiede un’abitazione con terreno provvedesse a cura re il proprio verde. Appartengo a una generazione vissuta tra aiuole fiorite e viali rigogliosi in una città Giardino d’Europa, dunque vedere erbacce incolte lasciate crescere sull’uscio di casa mi mette tristezza e mi preoccupano le ulivete incolte, non esenti da rischio d’incendio".

"Le amministrazioni pubbliche – conclude Silvestri – predispongono all’uopo ordinanze e io ribatto che intanto dovrebbero essere proprio le stesse a ottemperare (basti vedere le condizioni della rotatoria in località Gallo) e che comunque per un proprietario negligente è più vantaggioso pagare una sanzione che tenere in maniera consona il proprio terreno".