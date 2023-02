"Riempiremo il Tettuccio di splendidi fiori"

"Il Tettuccio è pronto a ospitare un allestimento scenografico dei florovivaisti di Pescia e di Pistoia per celebrare l’inizio della primavera, dal 28 aprile al 1 maggio. L’ambiente rappresenta un elemento essenziale per la valorizzazione del nostro sito Unesco". Alessandra Bartolozzi, assessore al turismo, annuncia che presto la città ospiterà la prima edizione di una manifestazione da inserire nelle attività del progetto Unesco del Comune, per il quale sono previsti stanziamenti di circa 1,2 milioni di euro. Il modello è il celebre Chelsea Flower Show, il più grande e importante festival dei fiori della Gran Bretagna. Tra le fiere floreali più antiche e frequentate al mondo, il flower show è organizzato annualmente dalla Royal Horticultural Society e ha luogo al Royal Hospital Chelsea di Londra, inserendosi fra le manifestazioni di punta della stagione.

L’iniziativa riporta alla memoria il periodo in cui il Tettuccio erà un vero e proprio tempio di fiori e piante. Il celebre giardino che con precisione riportava giorno mese ed anno attraverso un sapiente gioco di piante grasse, era una peculiarità dello stabilimento.

Bartolozzi annuncia anche che il ministero della Cultura ha firmato a gennaio il disciplinare relativo al finanziamento per la spesa complessiva del progetto, invece che a luglio. "Questo – sottolinea – non è affatto dipeso dal Comune che adesso dovrà fare in un anno e pochi mesi quello che inizialmente avrebbe dovuto fare in due. Montecatini, come tutte le città turistiche e d’arte della Toscana, ha registrato un calo del 25% rispetto alla fase pre-Covid. La nostra ripartenza però non è stata affatto da condannare".

Durante il consiglio comunale di ieri, Bartolozzi, in risposta alle critiche della minoranza sulla scarsa visibilità mediatica delle installazioni di Pensieri Illuminati, ha citato numerose riviste dedicate all’arte e alla cultura che si sono occupate di questo appuntamento.

"Durante i fine settimana del periodo di Pasqua – prosegue l’esponente della giunta – sono previste numerose iniziative di intrattenimento promosse da privati, alle quali daremo la nostra collaborazione. Insieme all’assessore alle attività produttive Alessandro Lumi stiamo lavorando per organizzare dieci appuntamenti di Sere d’Estate, con l’apertura delle attività commerciali dopo cena, senza riprendere il modello delle notti bianche, non consono a una realtà come Montecatini. Anche per il Natale saranno utilizzati degli appositi stanziamenti. Insieme alle altre realtà dell’Ambito turistico Valdinievole, parteciperemo agli appuntamenti promozionali dove sarà presente Toscana Promozione. Siamo inoltre inseriti in una serie di attività dedicate alla valorizzazione dell’utilizzo della bicicletta in Valdinievole e dell’enogastronomia".

Daniele Bernardini