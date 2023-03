"Ridare vita al mercato coperto Basta con gli immobilismi che bloccano l’intera città"

"Il mercato coperto rappresenta una delle tante ferite a cielo aperto della città e non più tollerabile". Il Movimento Cinque Stelle torna all’attacco sulle condizioni in cui versa la storica struttura commerciale, ormai chiusa da anni. "Non è tollerabile il silenzio che l’amministrazione ha fatto calare sull’argomento a inizio mandato. Il mercato coperto sarebbe dovuto diventare, a detta del sindaco, uno dei punti nevralgici della città. A oggi rappresenta ancora una cattedrale nel deserto: gira anche voce che la struttura potrebbe essere affidata alla grande distribuzione, cosa che non solo snaturerebbe l’essenza stessa della struttura, ma rappresenterebbe un ulteriore passo indietro di una città che vorrebbe essere turistica e speciale, caratterizzazione che solo la piccola distribuzione può dare".

"Sostieniamo da tempo – aggiunge il M5S – che la struttura vada recuperata in tempi brevi ed essere affidata al piccolo commercio e a produttori locali affinché il mercato coperto torni punto nevralgico per cittadini e turisti; valore importante soprattutto per il quartiere che più di tutti sta soffrendo l’immobilismo politico. Basta vedere quante attività commerciali, anche storiche, hanno chiuso in zona. La città non può più permettersi di lasciar andare; i fondi commerciali sfitti, il degrado dilagante ben presente nelle strade del centro e la mancanza di prospettive lo dicono chiaramente: non c’è più tempo da perdere".

Il mercato, secondo l’amministrazione Bellandi, sarebbe dovuto diventare il Covent Garden di Montecatini. Una società immobiliare si aggiudicò la gestione pensando di aprirvi piccoli ristoranti dedicati alla cucina di ogni regione italiana. Ma nel 2020 la giunta Baroncini ha dichiarato decaduto l’intervento per carenze progettuali.