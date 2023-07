Ricordo di Carla Papini "Operatrice di cultura"

Il 23 luglio 2022 il mondo culturale e l’associazionismo della Valdinievole perdeva una persona di valore: la professoressa Carla Papini. "E’ stata una presenza attiva e competente – scrive Italo Mariotti – nella fondazione e nello sviluppo della sezione Valdinievole di Italia Nostra, ricoprendo la carica di vicepresidente nel triennio 2018-21. Era già impegnata dal 2012 a presiedere con autorevolezza ed energia l’incarico di presidente dell’associazione Amici di Pescia. A un anno dalla scomparsa la vogliamo ricordare per condividere con la cittadinanza la persona speciale, che è stata Carla per tutta la comunità locale".

"Conosceva la differenza – va avanti Mariotti – tra forma e formalismo. Rispettosa e collaboratrice con le istituzioni fino in fondo, ma ferma e determinata nel richiedere tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Un’italiana innamorata della sua Pescia e del suo mestiere, insegnante e divulgatrice… anche di fiabe. Aveva saputo costruire o consolidare reti solidaristiche di risorse umane di sicuro spessore culturale, che si trasformavano, anche grazie alla sua empatia, come per incanto, in amicizia duratura".