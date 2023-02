Riccardo Landini e l’amore per il cinema nato in città

Ama la scrittura, il cinema italiano degli anni Settanta e Piero Chiara. Riccardo Landini crede che la cultura debba essere condivisa in modo leggero e le presentazioni dei suoi libri si vestono immancabilmente di garbata ironia, nonostante sia autore di testi permeati di suspense fino all’ultima pagina. Ha esercitato la professione di avvocato, che ha abbandonato quando la carriera di scrittore ha decollato richiedendo tutto il suo tempo. Nel 2013 ha vinto il premio Giallo Stresa. Landini si racconta in collegamento dall’Appennino tosco-emiliano. "Di me si può affermare – dice – che sono emiliano-romagnolo, perché sono nato a Reggio Emilia, ma la famiglia di mia madre era di Rimini e sono molto attaccato a entrambe le mie radici".

Landini è legato anche a Montecatini Terme: "Mio padre veniva a Montecatini per fare le cure termali – racconta – e mi portava con sé quando ero ragazzino. A Montecatini ho visto il mio primo film di Dario Argento, uno dei miei registi preferiti. Vengo spesso a Montecatini in una nota libreria del centro a presentare i libri e fare firmacopie". L’esordio letterario è datato 2009, con il libro "E verrà la morte seconda", una svolta nel percorso letterario di Landini: "Amo il cinema – ricorda lo scrittore – tanto che insegno anche Storia del cinema. Quel primo libro sarebbe dovuto essere una sceneggiatura per un film che, poi, non è stato mai realizzato. Io però mi ero affezionato a quello scritto e ho deciso di trasformarlo in romanzo".

Tra scrittura e cinema c’è un rapporto fondamentale: "Un legame essenziale. Quando scrivo i miei romanzi è come se dirigessi un film. E’ grande la soddisfazione che ricavo dai miei lettori, quando mi dicono: ‘Leggendo, mi sembrava di essere dentro la storia, come se fossi in un film’".

Valentina Spisa