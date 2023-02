Riapre la piscina, ma è polemica politica

La piscina Marchi ha finalmente riaperto dopo alcuni giorni di chiusura forzata. Ma si apre la polemnica politica. Giacomo Melosi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale: "Il motivo della chiusura ha del grottesco: in seguito al guasto della caldaia a cippato, la Provincia ha provveduto a riattivare l’impianto a gasolio, ma invece delle due caldaie, ne ha azionata solo una, insufficiente per garantire il riscaldamento sia della scuola che della piscina". "L’impianto – prosegue Melosi – è infatti centralizzato e funziona per entrambe le strutture e di conseguenza, non riuscendo a mantenere l’acqua delle vasche a temperatura, Cogis è stata costretta a chiudere, nonostante l’enorme sforzo profuso, anche economico, per evitarlo. Solo dopo l’attivazione completa, la temperatura dell’acqua è risalita permettendo la riapertura. Una gestione provinciale inadeguata, unita ad impianti poco attenzionati e con tecnologia da ammodernare, producono enormi disagi. C’è quindi da ringraziare davvero tanto la Cogis per quello che sta facendo per il nostro impianto – conclude il consigliere - E’ necessario terminare quanto prima l’impianto a gas di backup esclusivo per la piscina da attivare in caso in caso di necessità, ma adesso mi auguro che già da lunedì prossimo la Provincia sia pronta a far fronte al fabbisogno di gasolio necessario al mantenimento energetico fino a che la caldaia principale non sarà riparata. In caso contrario i nostri consiglieri provinciali sono già pronti ad intervenire". Il consigliere comunale Giancarlo Mandara (Voltiamo Pagina) ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti. Quello che ha evidenziato Mandara è che, oltretutto, "la spesa per il pieno alla caldaia a gasolio pari a circa 12mila euro è stata anticipata dall’attuale gestore", che, però, "non può garantirne la fruizione per le consuete attività". Mandara afferma che era iniziato "l’iter per poter procedere all’installazione di una caldaia a metano ad uso esclusivo della piscina, del quale, però, non si ha più notizia".