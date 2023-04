"Restituite subito 22 milioni" Il tracollo delle Terme nel 2020 quando le banche vollero i soldi

La svolta negativa per la già grave situazione finanziaria delle Terme arrivò il 7 gennaio 2020, quando le banche finanziatrici comunicarono alla società la loro decisione di dichiararla decaduta dal beneficio del termine, di revocare e risolvere il contratto di finanziamento, intimandole di provvedere entro venti giorni all’immediato pagamento di quasi 22 milioni di euro. Azione ovviamente impossibile per una realtà che già si dibatteva fra debiti e scarsità di cassa. E’ questa una delle tante considerazioni contenute nella relazione del commissario giudiziale del concordato preventivo delle Terme di Montecatini, Alessandro Torcini, che fotografa i vari momenti del progressivo tracollo che ha portato l’azienda di viale Verdi nell’attuale situazione. L’inizio delle operazioni di voto dei creditori, chiamati a esprimersi sulla proposta di concordato, sono ora fissate al 25 maggio prossimo.

Alle Terme non furono sufficienti neppure le massicce vendite di beni immobili a partire dal 2009 nel tentativo di arginare la tremenda crisi. Nel giro di alcuni anni la società ha ceduto beni per 21 milioni di euro, fra cui la Cascina per 1.9 milioni, l’ex Imbottigliamento per 1.7, il Teatro Verdi per 1.6, gli ex Bagni gratuiti per 950mila euro e la Palazzina Regia per circa 3,5 milioni (andata al Comune), oltre a negozi e altre proprietà centralissime. Tutti pezzi pregiati e storici della Montecatini termale che fu.

Altro dato illuminante: tutti gli esercizi dal 2014 al 2021 si sono chiusi in perdita, accumulando un totale di oltre 27 milioni di euro andati in fumo e oneri finanziari per quasi 10 milioni. Significativo che a partire da quello del 2015 tutti i bilanci delle Terme non saranno più certificati dai sindaci revisori.

Marco A. Innocenti