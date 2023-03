Restaurata la fontana del Mazzoni Riqualificata tutta l’area stazione

Rfi si incontra con l’amministrazione comunale in questi giorni per il progetto di riqualificazione della piazza della stazione ferroviaria di Montecatini Terme, in cui sarà ricompreso il restauro della fontana di Angiolo Mazzoni. E’ quanto emerso dal convegno dei Lions Club Montecatini Terme del 10 marzo, a cui hanno partecipato con il sindaco Luca Baroncini, rappresentanti del ministero, della Soprintendenza e di Rfi. Il presidente Lions Club Montecatini Renzo Cardini ha ricordato: "Angiolo Mazzoni ha dato il suo importante contributo alla città. Lo spirito del convegno è quello di trovare soluzioni condivise per il recupero di elementi di grande rilievo architettonico come la fontana della stazione". Il sindaco ha dichiarato: "Ho apprezzato l’iniziativa dei Lions e ho rilanciato coinvolgendo Rfi e il rappresentante del ministero delle infrastrutture Davide Bordoni. E’ già stato fatto molto negli anni scorsi e ringrazio Rfi e tutti coloro che hanno reso possibili gli interventi. Adesso dobbiamo pensare al completamento di quella riqualificazione della stazione che consiste nel restauro e nella rimessa in funzione della fontana. Il 14 dicembre, sono andato a Roma dal vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, insieme a Davide Bordoni. Ho detto al ministro quanto siano importanti per noi montecatinesi la stazione del Mazzoni e la fontana. Come sindaco, credo sia mia responsabilità prendere l’impegno con la città di restituire completa riqualificazione alla stazione nei prossimi mesi. Al ministero ho trovato una grande disponibilità: il ministro Salvini ha preso a cuore la questione. Con Bordoni, abbiamo incontrato Rfi a Roma, che ha, del pari, mostrato grande disponibilità. Sottolineo l’urgenza dell’intervento".L’architetto Fabrizio Falli, Rete ferroviaria italiana: "Dal 2017, l’azienda ha come obiettivo prioritario nel suo piano industriale la riqualificazione delle principali stazioni italiane. Si parla di un patrimonio scelto in 620 stazioni, le più importanti per traffico viaggiatori, ma anche per valenza storica e monumentale degli edifici. In queste 620 stazioni - circa il 30% del patrimonio gestito da Rfi, perché siamo a circa 2200 stazioni - transita il 90% dei viaggiatori. Tutto il patrimonio è datato, legato a problemi di tutela, con più di settant’anni di vita, soggetto a verifiche di interesse culturale. L’obiettivo di Rfi è creare le stazioni come polo di interscambio, di servizi: un motore di sviluppo anche del tessuto urbano circostante. Montecatini è stata una delle prime: siamo partiti con un prolungamento del sottopassaggio nel 2017, abbiamo innalzato i marciapiedi, messo ascensori. Per il futuro, vorremmo intervenire sulle aree esterne e fare un progetto di riqualificazione dell’intera piazza".

Valentina Spisa