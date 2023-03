Resta il problema bagni "Pensiamo ad altri lavori"

La presentazione dei lavori che la Provincia ha fatto al liceo Salutati ha fatto emergere la necessità di altri interventi molto più cogenti, rispetto alle necessità di utilizzo del plesso non solo per i ragazzi, ma anche per tutto il personale. Certamente la questione dei problemi ai servizi igienici di un istituto che conta oltre 700 studenti e che, per il prossimo anno secondo quanto riportato dalla preside avrà 958 iscrizioni, non può risolversi con una semplice toppa. Sul tema è intervenuta Federica Rastelli per una volta in veste di presidente del consiglio d’istituto e non di assessore del Comune di Montecatini che ha detto: "Nel ringraziare la Provincia per gli interventi fatti, spero che questo incontro serva anche per dare il via e inaugurare una serie di lavori che spero vengano fatti su questo istituto che anche quest’anno ha aumentato le iscrizioni. Ci tengo a dire che questo istituto deve essere considerato dalla Provincia perché è in forte crescita e ha bisogno di spazi". Ma la Provincia è perfettamente a conoscenza del problema e l’architetto Maurizio Ciampi ha risposto di prevedere nuovi lavori. "Abbiamo fatto interventi spot – ha detto il funzionario – terminando un mesetto fa quelli sui bagni. Stiamo stimando un intervento più grosso di rifacimento dei servizi igienici, che premette anche altre cifre per un lavoro su tutta la linea distributiva dell’acqua e degli scarichi. Vogliamo concentrarci intanto sul blocco bagni dalla parte della presidenza, che è quello più critico".