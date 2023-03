Respinta la richiesta Pantaleoni in appello

"In relazione alle richieste di estrazione delle copie degli atti depositati, si rappresenta che il documento (copia registrazione interrogatorio reso il 20 dicembre 2019) consegnato all’istante in data primo e tre marzo 2023 è, allo stato, l’unico rinvenuto agli atti dell’ufficio. E in corso ogni opportuno accertamento in relazione al mancato rinvenimento della registrazione dell’interrogatorio reso secondo l’articolo 294 il 9 dicembre 2019". Così hanno scritto i pubblici ministeri Leonardo De Gaudio e Francesco Grieco a Gianluca Pantaleoni, viceispettore della polizia stradale, condannato in primo grado a sei anni e otto mesi, che aveva chiesto copia della registrazioni degli interrogatori. Pantaleoni ha presentato Appello contro la sentenza. La difesa di Pantaleoni, rappresentata dall’avvocato Giovanni Cantelli del Foro di Napoli Nord, ha avanzato diverse eccezioni, soprattutto in merito alla competenza dei giudici che hanno emesso la sentenza, alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, alla mancata motivazione della sentenza, all’inutilizzabilità degli interrogatori e la non ritenuta gravità indiziaria di prova degli stessi.