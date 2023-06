Residenza per disabili, via ai lavori Presentata la struttura dalla Sds Investimento da due milioni di euro

Con una conferenza stampa, che si è tenuta all’interno della sala consiliare, intitolata ad Antonio Pappalardo, viene simbolicamente aperto l’inizio dei lavori sul cantiere, ubicato in Via Matteotti, 272 a Larciano, dove verrà realizzata una struttura residenziale legata al percorso del "Dopo di Noi". Un intervento finanziato con i fondi del PNRR (missione 5), della Società della Salute della Valdinievole, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, della Regione Toscana e del Comune di Larciano. L’importo dei lavori assegnati è pari a un milione e 950mila euro. Saranno effettuati in un’area che è stata donata al Comune di Larciano dalla signora Mazzei al fine di offrire servizi sociali alla comunità. La struttura potrà ospitare fino ad un massimo di 12 persone e verrà modulata in modo da rispettare le esigenze e le attese dei cittadini disabili, attivando modalità di programmazione e gestione che vedranno coinvolte le famiglie degli ospiti, a partire dal ruolo importante che potranno svolgere la Fondazione Mai Soli, nata per rappresentare i bisogni e le aspettative dei disabili e la Fondazione delle Comunità Pistoiesi. Con entrambe le Fondazioni è in corso il perfezionamento di un accordo con la Società della Salute della Valdinievole basato sul principio di corresponsabilità e alimentato dalla comune volontà di lavorare insieme nell’ottica dell’amministrazione condivisa. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il sindaco di Larciano Lisa Amidei, il Presidente della SDS Valdinievole Alessio Torrigiani, il direttore della Sds Stefano Lomi, il consigliere regionale Marco Niccolai, Paola Bellandi in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e il presidente della Fondazione " Mai soli" Marisa Bianciardi. Negli interventi tutti hanno sottolineato l’importanza sociale di questa opera e di come sia importante lavorare insieme per raggiungere certi obiettivi. Sia Lisa Amidei che il consigliere regionale Marco Niccolai hanno ricordato Antonio Pappalardo, il sindaco che durante il suo mandato si era impegnato molto, per la realizzazione di questa opera, che lui riteneva un segno distintivo positivo per la comunità di Larciano, che andava oltre il confine del proprio comune. "E’ con grande soddisfazione che apriamo questo cantiere a Larciano – dice la Sindaca Lisa Amidei – perché diamo seguito alla volontà testamentaria della sig.ra Mazzei attraverso la realizzazione di una struttura che potrà ospitare persone disabili. Questo progetto del" Dopo di Noi" – sostiene la Sindaca – sarà a disposizione di tutti i cittadini della Valdinievole e potrà arricchire e qualificare l’offerta sociosanitaria del territorio, potenziando l’approccio e le metodologie sociali. Ringrazio Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Società della Salute per i contributi concessi". "Questa realizzazione apre ad una stagione di grande innovazione in Valdinievole – sostiene il Presidente della Società della Salute Alessio Torrigiani – perché, grazie anche al PNRR, potremo garantire un progetto di vita alle persone disabili. Si tratta di un’opera, prosegue Torrigiani, che permetterà di coprogettare insieme alle famiglie le modalità di presa in carico dei loro figli disabili, a partire dalla necessità di condividere, tra pubblico e privato, le preoccupazioni e le attese per l’oggi e per il futuro delle persone con disabilità". "La Società della Salute è a servizio delle famiglie e delle comunità – afferma il direttore Stefano Lomi – e deve preoccuparsi con grande attenzione delle persone più fragili, maggiormente esposte ai rischi sociali. Le esperienze del "Durante Noi" e del "Dopo di Noi", grazie alla presenza essenziale delle famiglie e delle comunità locali, si pongono come percorsi sociali innovativi".