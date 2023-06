Remo Chiostri presidente dei pensionati di Coldiretti

È pesciatino il nuovo presidente dell’Associazione Pensionati di Coldiretti Pistoia: Remo Chiostri, imprenditore agricolo di 72 anni, è stato chiamato a succedere a Cesare Lorenzi. "Sono onorato – ha detto dopo l’elezione per acclamazione nel corso dell’assemblea provinciale, alla presenza del direttore Francesco Ciarrocchi – della fiducia che mi è stata data. I pensionati rappresentano una risorsa per il mondo agricolo e per tutta la società. Sono gli imprenditori agricoli di maggiore esperienza, con un patrimonio di conoscenze da condividere e raccontare. Sarà un onore succedere in questo ruolo a Cesare Lorenzi".

Perito agrario laureato e imprenditore agricolo del settore del vivaismo olivicolo, Chiostri conosce bene l’associazione di categoria: la sua azienda di famiglia vi è iscritta fin dalla fondazione di Coldiretti.

"L’Associazione pensionati – prosegue – ha un ruolo fondamentale. Siamo imprenditori agricoli, conosciamo la storia, il territorio, le altre imprese e rappresentiamo una guida per i giovani e per chi si vuole ispirare alle nostre esperienze; assicuro il mio impegno per cercare risposte alle necessità dei tanti agricoltori che dopo una vita dedicata al lavoro meritano attenzione e rispetto. Chi ha lavorato una vita nel settore agricolo prosegue il suo impegno attivo, spesso a supporto dei familiari, in quanto resta tutta la vita agricoltore. Abbiamo subito in programma una prima uscita al Villaggio Coldiretti a Roma il 10 ed 11 giugno". Nel suo incarico verrà affiancato dalla vicepresidente Lucia Marraccini e dai consiglieri, Fernando Tempesti, Cesare Lorenzi, Pietro Frullani, Carlo Bolognesi e Renzo Selvaggi.