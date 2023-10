Regionale 435 e via Buonarroti. Il calvario ha i giorni contati: "Ora ci sono soldi e delibera"

Importanti novità in relazione alla viabilità sono state annunciate dal sindaco di Buggiano Daniele Bettarini sia in merito alla chiusura di via Buonarroti per motivi di incolumità pubblica da lui decisa nei giorni scorsi – per i lavori sulla strada si chiude la gara in Provincia oggi 31 ottobre – sia per la più vasta questione dei lavori riguardanti la strada regionale 435, per cui via Buonarroti viene utilizzata come bypass da un anno e mezzo.

Il sindaco Bettarini dà il grande e molto atteso annuncio scrivendo sul suo profilo ufficiale Facebook raccogliendo in una manciata di minuti una pioggia di commenti e segni di approvazione, a dimostrazione di quanto importante sia la notizia.

"Sottopasso fluviale Rio Torto, Strada regionale 435, lago Azzurro. Sono stati finanziati i lavori con delibera della giunta regionale del 23 ottobre scorso". Il sindaco ha anche pubblicato l’allegato. "Nell’immagine – continua – l’allegato con l’intervento al punto 3 per un costo complessivo di 640mila euro. I lavori inizieranno nel 2024". Il sindaco Bettarini, raggiunto telefonicamente, afferma inoltre di essersi informato in Provincia di Pistoia sui tempi stimati per i lavori in via Buonarroti, come promesso nei giorni scorsi, ferma restando l’incognita maltempo.

"Il ripristino di via Buonarroti – annuncia ancora il sindaco Bettarini – usata fino a pochi giorni fa come bypass della strada regionale 435, sarà eseguito dalla Provincia entro circa 15 giorni, maltempo permettendo". Davvero una bellissima notizia per tutti.

Valentina Spisa