Regia sul turismo: "Fate in fretta" Da Confcommercio sì all’indirizzo "Ma subito una proposta tecnica"

"Bene la delibera di indirizzo bipartisan del Consiglio comunale di Montecatini sul nuovo soggetto giuridico per la gestione del turismo. Adesso si lavori da subito ad una proposta tecnica per avviare il percorso di attuazione". Così Confcommercio Pistoia e Prato, nel commentare l’atto approvato nel corso della seduta consiliare del 19 aprile scorso. "La direzione espressa dall’assise – prosegue l’Associazione – è condivisibile, poiché mira a qualificare ed a valorizzare tutto il potenziale della proposta turistica di Montecatini. Sappiamo bene, allo stesso tempo, che si tratta di un primo passo. Il percorso da intraprendere è lungo e, per questo, non c’è tempo da perdere". Per Confcommercio serve dotarsi in tempi rapidi di un piano di attuazione: "Il confronto deve spostarsi, adesso, su una proposta tecnica relativa al nuovo soggetto, sul modello di finanziamento, sul budget a disposizione e sugli obiettivi. Mediante questo approccio, destinato a coinvolgere tutti gli stakeholder del territorio, sarà possibile costruire un modello organizzativo congruo, capace di riposizionare l’offerta turistica di Montecatini". La città, conclude la nota, "Può fare leva sulla sua profonda vocazione turistica, gestendo in modo performante i flussi connessi alle pratiche slow, ai percorsi naturali, alle manifestazioni sportive e non soltanto. Si tratta, ora, di mettere a sistema tutto questo mediante approcci condivisi, managerialità e programmazione. All’intento espresso in Consiglio devono far seguito gli atti amministrativi: muoversi da subito nella direzione individuata consentirà di contrarre i tempi e consentirà di lavorare con grandi ambizioni di creare sviluppo".

In precedenza sul caso era intervenuto il presidente dell’Apam Carlo Bartolini: "Da questo orientamento - aveva detto Bartolini – ora si passi all’amministrazione e alle scelte organizzative. Federalberghi, ma sono certo tutto il sistema della ricettività e del turismo, sarà pronto ad affiancare il Comune nella realizzazione concreta e operativa di questo ente.". Ribandendo l’importanza "non di creare un “carrozzone”, ma uno strumento operativo indispensabile per i più moderni territori turistici".