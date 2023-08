Recupero della tassa di soggiorno Comune al secondo posto in Italia Dietro Genova e davanti a Rimini

La città è ai vertici tra le realtà italiane che recuperano i soldi non versati dell’imposta di soggiorno da parte di alcuni albergatori. L’ufficio ragioneria, ormai da qualche tempo, è diventato piuttosto efficiente, dopo un certo periodo di attesa, nel trasmettere gli atti dei mancati pagamenti del balzello alla Corte dei Conti, dalla quale partono procedimenti nei confronti degli evasori.

Nel 2022, Montecatini è stata la prima realtà in Toscana e la nona in Italia con 53.389 euro tornati nelle casse dell’amministrazione. I dati sono stati raccolti dal Centro Studi enti locali.

Nel 2020, la città è stata addirittura la seconda realtà in Italia come capacità di recupero della tassa di soggiorno, con 350.735,74 . Il risultato viene subito dopo quello di Genova, al vertice di questa speciale classifica, che ha incassato due milioni e 20.544,37 euro dall’attività. Nel 2020, rispetto all’anno precedente, il Comune di Milano ha perso circa 29 milioni di euro di incassi, Firenze 26, e Venezia 23.

Nello stesso anno, il Veneto ha mantenuto il primato di regione con maggiori incassi (37,2 milioni). Il Trentino Alto Adige si è piazzato al secondo posto con 37,1 milioni, scalzando la Lombardia (31,1 milioni), mentre la Toscana è scesa al quarto posto, fermandosi a 27,4 milioni. Dall’analisi dell’imposta di soggiorno del 2021, sono emersi alcuni timidi segnali di ripresa del settore turistico, che hanno portato a un incasso complessivo di 266 milioni e 511.015,90 euro. Nei primi dieci Comuni, in ordine decrescente di incasso, ci sono alcuni cambiamenti, al di là dei primi tre posti che rimangono occupati da Milano, Firenze e Venezia che hanno incassato, nell’ordine, 17,6 15,3 e 10,6 milioni.

L’imposta di soggiorno è un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita. Questo tipo di imposta non è corrisposto da chi gestisce la struttura ricettiva ma dalle persone che vi soggiornano, e l’intero ammontare incassato dall’ente comunale, come da normativa, è interamente investito in ambito turistico. Proprio per le grandissime potenzialità del Bel Paese, quello turistico è un settore di cruciale importanza, ed è per questo che gli investimenti richiesti sono e devono essere molto elevati.

Daniele Bernardini