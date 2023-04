Recuperati 10 quintali di rifiuti. Paladini del territorio in Padule a "caccia" di plastica e lattine

Ponte Buggianese, 30 aprile 2023 – Oltre dieci quintali di rifiuti, quaranta persone coinvolte tutto in una sola domenica nel Padule di Fucecchio. È il risultato della operazione "Paladini del territorio" che ha visto protagonisti cacciatori e cittadini insieme che hanno raccolto più di settanta sacchi di rifiuti indifferenziati, sette sacchi di plastica riciclabile, un sacco di lattine di alluminio, un sacco di bottiglie di vetro, del materiale ferroso, del materiale legnoso e numerose taniche di plastica.

"L’iniziativa era volta ad affermare il cacciatore come paladino del territorio – spiega il presidente della sezione intercomunale Ponte Buggianese Massa e Cozzile Vilmo Aluigi di Federcaccia, Renzo Giuntoli – ovvero custode della biodiversita e degli equilibri naturali dell’ecosistema".

" L’impegno dei cacciatori – prosegue Giuntoli – a favore dell’ambiente e della biodiversità formano un legame profondo, fatto di rispetto e gratitudine, che unisce il cacciatore all’ambiente naturale e questa iniziativa è la dimostrazione di un impegno concreto per preservare l’ambiente e consegnarlo integro alle future generazioni. Per il nobile evento e l’importante traguardo raggiunto la sezione Intercomunale Vilmo Aluigi ringrazia la FondazioneUNA per il suo contributo, il Comune di Ponte Buggianese per il patrocinio e per la partecipazione. Un particolare e caloroso ringraziamento – conclude Giuntoli – va ai cittadini, agli amici intervenuti, tra cui la squadra Cinghialai Marzocco di Larciano per il numeroso contributo, i quali ci hanno permesso di raggiungere un importante traguardo in occasione di questa iniziativa".

A.F.