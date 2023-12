Rebus accorpamento: "Valutare altre soluzioni"

PESCIA

Grande preoccupazione in questi giorni in Valdinievole, e nella fattispecie nel grande polo scolastico pesciatino, a causa dell’incertezza legata al futuro dell’istituto agrario "Anzilotti" che, secondo i criteri di legge, dovrebbe venire accorpato ad un’altra scuola superiore di Pescia perdendo la propria dirigenza e la relativa autonomia. Sul tema si è fatta sentire la consigliera regionale Federica Fratoni: "Premesso che questa situazione che stiamo vivendo è causata dalla precisa volontà del Governo di disinvestire nella scuola pubblica producendo tagli lineari – afferma l’esponente del Partito Democratico – quello che sta accadendo all’istituto ’Anzilotti’ merita grande attenzione, sia per la storicità che per la peculiarità di quell’istituto. Sappiamo bene che la Delibera regionale attuativa della legge parla chiaro: chi non raggiunge i 600 alunni iscritti deve essere accorpato ad un altro istituto superiore dello stesso comune o comune contiguo, a meno che non si trovi in un’area interna, ovvero montana. È altrettanto vero che Pescia da pochi mesi è stata inserita nei comuni eligibili per le ’Aree Leader’, avendo un territorio montano diffuso. Anche questo sarebbe un elemento da valutare adeguatamente per il mantenimento dell’autonomia scolastica".

"In ogni caso mi pare inopportuno – prosegue – arrivare ad una sintesi finale che preveda l’accorpamento con un liceo come il ’Lorenzini’, o un professionale come il ’Sismondi-Pacinotti’ che ha già molti indirizzi, solo in base ai numeri o alla localizzazione delle scuole". Da qui la richiesta specifica all’assessora regionale all’istruzione, Alessandra Nardini. "E’ necessario che si riapra rapidamente un confronto con le istituzioni locali, a partire dalla Provincia, anche rivedendo, eventualmente, i criteri della delibera per favorire le scelte più idonee per gli istituti scolastici e per la proposta formativa che il territorio intende mettere in campo – conclude Fratoni –. Riterrei opportuno di non dover escludere la possibilità di arrivare ad un accorpamento anche al di fuori della città di Pescia: il fatto che l’Anzilotti abbia già in essere, per esempio, progetti formativi con l’istituto alberghiero di Montecatini è una buona base di partenza. La presenza di un professionale Agrario a Pistoia può rappresentare un altro scenario da verificare. Per questo chiedo che si possa accogliere la proposta che arriva da Pescia per salvaguardare le specificità e le potenzialità degli istituti stessi".