Real Cerretese sulla strada del Casalguidi

Al campo Palatresi di Cerreto Guidi si gioca Real Cerretese-Casalguidi. In palio un posto nella finale playoff del girone A di Promozione. La squadra giallo-blù deve vincere, se vuole andare avanti. Il regolamento dice infatti che in caso di parità al 90’, la sfida andrà avanti ai supplementari. Se al 120’ dovesse esserci ancora un nulla di fatto in campo, niente calci di rigore, ma fine dell’incontro e passaggio al turno successivo della squadra meglio piazzata, ovvero la Real Cerretese. "Sentiamo delle sensazioni positive – ha detto il tenico del Casalguidi, Benesperi –. È una gara importantissima che ci siamo conquistati con pieno merito grazie a un percorso stagionale splendido. Questa è a prescindere dal risultato una giornata storica per il Casalguidi. Dispiacerebbe davvero tanto se questo sogno playoff dovesse finire: abbiamo l’ambizione di andare avanti. In questa gara andiamo ad affrontare una squadra molto attrezzata che ha il migliore attacco e la miglior difesa dell’interno girone A. Dovremo essere attenti, coraggiosi, ma anche un po’ spensierati. Tutte caratteristiche che ci hanno contraddistinto nel corso dell’anno".

La voglia di continuare a fare bene e di stupire ancora c’è: "Non voglio vedere nei miei ragazzi alcuna sensazione di appagamento. E’ una partita che ha un valore importante. Io guardo sempre al futuro con ambizione e dico che vogliamo disputare quattro partite in questi playoff, vogliamo giocarci l’Eccellenza. Noi tutti siamo ambiziosi e vogliamo dare il massimo. Voglio giocatori feroci ed affamati".

Simone Lo Iacono