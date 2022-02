di Daniele Bernardini Una banale lite tra due compagne di classe ha dato il via a una terribile azione di bullismo nei confronti di una ragazzina che frequentava una scuola media della Valdinievole. La studentessa ha raggiunto un grave stato di malessere interiore e, davanti al rifiuto del dirigente scolastico di cambiarle sezione, sono stati costretti a iscriverlo in un istituto privato. La famiglia, rappresentata dall’avvocato Sabrina Serroni del foro di Prato e a Luca Poldaretti del foro di Pisa, hanno...

Una banale lite tra due compagne di classe ha dato il via a una terribile azione di bullismo nei confronti di una ragazzina che frequentava una scuola media della Valdinievole. La studentessa ha raggiunto un grave stato di malessere interiore e, davanti al rifiuto del dirigente scolastico di cambiarle sezione, sono stati costretti a iscriverlo in un istituto privato. La famiglia, rappresentata dall’avvocato Sabrina Serroni del foro di Prato e a Luca Poldaretti del foro di Pisa, hanno inviato una richiesta di risarcimento al ministero dell’istruzione, che in situazioni del genere risponde in solido, chiedendo un intervento. I due legali stanno anche valutando il ricorso ad un’azione di tipo penale. Tutto, spiega il legale, è iniziato in occasione dello scorso Halloween, una ricorrenza sempre più festeggiata dai ragazzini in Italia, che possono truccarsi e partecipare a delle festicciole dedicate al tema dell’horror. Un banale fraintendimento tra due alunne della stessa classe per un invito ha scatenato una lite tra le due. Sono cose quasi banali, che succedono spesso tra i ragazzi e di cui, sempre che non si superino certi limiti, non ci sarebbe da preoccuparsi troppo. In seguito, una delle due è andata a scusarsi con l’altra è il caso sembrava chiuso. Invece, la vicenda era appena iniziata. La ragazzina che ha ricevuto le scuse è finita nel mirino dei suoi compagni di classe, prosegue l’avvocato, iniziando a essere isolata e derisa. "Arriva la depressa, andiamo via", avrebbero più volte detto durante la ricreazione, mentre lei cercava di fare due chiacchiere con loro. Un comportamento sciocco, che a un’età del genere può fare davvero male a chi deve subirlo. Isolata dai compagni di classe, la ragazzina ha espresso tutta la propria sofferenza attraverso un toccante video pubblicato sui social network. Il bullismo è arrivato come un fulmine a cielo sereno per lei, presente in quella classe ormai da qualche tempo. Per fortuna, i genitori hanno scoperto tutta la situazione. La madre è andata a parlare con il dirigente scolastico, come racconta l’avvocato Serroni, chiedendo che la figlia fosse spostata di sezione. A questa domanda, però, la donna avrebbe ottenuto una ferma risposta negativa, con la motivazione che la vita è dura e la studentessa doveva farsi le ossa. Alla famiglia non è rimasta altra scelta che ritirare la figlia da scuola e iscriverla in un istituto privato. L’avvocato, oltre alla richiesta di risarcimento, ha chiesto al ministero di intervenire per fare chiarezza sulla brutta vicenda avvenuta nella scuola media.