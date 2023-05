Raffica di furti nelle abitazioni "Spariti soldi e oggetti preziosi Adesso vogliamo più controlli"

I ladri sono di casa in via Vetriano, a Massa e Cozzile. Anche durante l’ultimo fine settimana, i malviventi hanno tentato l’assalto a una decina di abitazioni della zona, riuscendo a penetrare in alcune e, in assenza dei proprietari, a penetrare nelle case e a portare via vari oggetti. Sul posto, dopo la chiamata al numero di emergenza 112, sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radio mobile di Montecatini. "Non è la prima volta che avvengono fatti del genere in questa zona – racconta un residente – e vogliamo maggiori controlli. Non è possibile che i ladri possano girare e colpire impunemente in questo modo. Polizia di Stato e carabinieri devono intensificare l’azione di prevenzione". Il sito dell’Arma dei carabinieri fornisce alcuni suggerimenti dei comportamenti da tenere per la prevenzione dei furti. "Ricordate di chiudere il portone d’accesso al palazzo – le raccomandazioni dei militari per evitare spiacevoli episodi – Non aprite il portone o il cancello automatico se non sapete chi ha suonato. Installate dei dispositivi antifurto, collegati possibilmente con i numeri di emergenza. Nella sezione modulistica troverete le indicazioni per collegare il vostro antifurto al 112".

Lungo il vademecum. Non informate nessuno del tipo di apparecchiature di cui vi siete dotati né della disponibilità di eventuali casseforti. Conservate i documenti personali nella cassaforte o in un altro luogo sicuro. Fatevi installare, ad esempio, una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza. Aumentate, se possibile, le difese passive e di sicurezza. Anche l’installazione di videocitofoni eo telecamere a circuito chiuso è un accorgimento utile. Accertatevi che la chiave non sia facilmente duplicabile. Se abitate in un piano basso o in una casa indipendente, mettete delle grate alle finestre oppure dei vetri antisfondamento. Illuminate con particolare attenzione l’ingresso e le zone buie. Se all’esterno c’è un interruttore della luce, proteggetelo con una grata o con una cassetta metallica per impedire che qualcuno possa disattivare la corrente. Se vivete in una casa isolata, adottate un cane. Conservate i documenti personali nella cassaforte o in un altro luogo sicuro.

D.B.