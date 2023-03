"Raffica di furti nelle abitazioni" "I cittadini vogliono essere tutelati" Luca Parlanti rinnova la denuncia

"Nuova ondata di furti e reati nelle frazioni del Montalbano. Cittadini abbandonati". La denuncia è di Luca Parlanti, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Lamporecchio.

"Potrei fare copia-incolla della interrogazione protocollata due anni e mezzo fa – scrive ancora – delle risposte surreali della maggioranza Pd. Nel 2020 sollevai formalmente in consiglio comunale, su giornali e social, sommerso da segnalazioni, l’ondata di furti e tentativi di furto nelle abitazioni sul territorio di Lamporecchio e Larciano. Fui tacciato di essere uno che vuole descrivere una città da far west. Da alcuni giorni è un susseguirsi impressionante di numerosi furti con scasso, tentativi di furto a danno di famiglie, anziani, spesso con la gente in casa. Un totale senso di impunità fa sì che questi delinquenti scorrazzino come, dove e quando vogliono, in un paese dove il buonismo, a tutti i livelli, ha fatto più danni della grandine".

"Non è certo colpa delle forze dell’ordine – va avanti Parlanti – che spesso partono da Montecatini per arrivare e limitarsi a constatare il fatto, consci che con poche pattuglie si fa poco. Di proposte concrete ne feci molte a suo tempo, la più importante delle quali, basata sulle chiare esigenze delle forze dell’ordine, è quella di chiedere, come Comune di Lamporecchio in sede istituzionale assieme ai Comuni della Valdinevole, un aumento delle pattuglie serali e notturne. Chiesi inoltre di introdurre il pattugliamento della polizia municipale fino alla notte (si disse non c’era personale, ma ora c’è). Chiesi di introdurre il controllo di quartiere. A oggi, a parte qualche telecamera di videosorveglianza, introdotta da poco, nulla è cambiato. Evidentemente questa Giunta, il suo futuro candidato sindaco Bochicchio, sottovalutando il problema e pensando forse all’immagine di una Lamporecchio dove non si commettono reati, fa un cattivo servizio ai cittadini. La cronaca ci dice altro; i fatti, vissuti per strada sono quelli percepiti. Nel momento in cui scrivo queste righe a San Baronto è un susseguirsi di segnalazioni e denunce di furti a privati e attività commerciali. Bisogna intervenire in modo netto. Spero che i cittadini si rendano conto che questa amministrazione e questo Pd debbono essere mandati a casa".