"Raccolta differenziata ok Cassonetti: c’è da fare"

"Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha sistemato due nuovi cassonetti in viale Simoncini, nel tratto tra viale San Francesco e viale della Libertà. Sono stati posizionati sul marciapiede Ovest, non solo davanti all’ingresso di un’abitazione, ma anche vicino a due passi carrabili. Queste criticità implicano questioni di pubblico decoro, igiene e sicurezza della circolazione. Chiediamo al sindaco Luca Baroncini e alla giunta di intercedere con Alia affinché questi cassonetti siano rimossi e riposizionati in una postazione più idonea. Chiediamo anche di vigilare in maniera più accurata i posizionamenti dei cassonetti, onde evitare i continui disagi per i cittadini". È questa l’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Gianna Rastelli, (Italia Viva) durante l’ultimo consiglio. Emiliano Corrieri, assessore all’ambiente, ha risposto all’esponente dell’opposizione. "Prenderò tutto in mano per l’ennesima volta – ha sottolineato – e, con Alia, l’ufficio ambiente, quello dei lavori pubblici e la polizia municipale daremo risposte a ogni postazione. Sicuramente a quella di via Simoncini: anche un orbo lo vedeva, però d’altronde è così, e verrà sicuramente spostata. Chiedo scusa a tutti i cittadini a cui, sicuramente, abbiamo messo delle postazioni che verranno spostate, ma, per quanto mi riguarda, ho due mani e non posso fare tutto da solo. Però ritengo di aver fatto un lavoro mostruoso in poco tempo". Corrieri ha ribadito che "i dati cominciano a dare ragione al Comune, siamo già passati al 50% di raccolta differenziata. Spero di raggiungere l’obiettivo il prima possibile e spero anche di aver dato un servizio ulteriore con la chiavetta e i pass. Conoscevano la quantità totale dei rifiuti, ma non divisa per tipologia. Sicuramente ci sarà ancora da lavorare sulle postazioni e sul sistema, ma, come si suol dire, la nave ha lasciato il porto. Il cambiamento del sistema di raccolta rifiuti è stato uno dei primi atti della nostra amministrazione. Non potevamo più andare in giro con quel 30% di raccolta differenziata. Ogni volta che partecipavo a un’,assemblea dell’Ato mi vergognavo. È stato un lavoro titanico, che mi ha portato via una grande quantità di tempo. Spero di terminare tutto entro fine mese. Le ultime postazioni sono un po’più complicate: nelle vicinanze sono in corso lavori pubblici". Intanto, in queste prime settimane di utilizzo delle chiavette elettroniche, alcuni cittadini se le scordano e casa o le hanno perse e non trovano il tempo di cambiarle. Così numerosi sacchetti dei rifiuti sono stati lasciati fuori dai cassonetti. Un comportamento che presto sarà represso con dure sanzioni dal Comune.

Intanto arrivano proteste da via Evangelista Torriccelli, una strada nella zona liceo, in pendenza. "Sono stati tolti i vecchi cassonetti - dicono i residenti – e ci era stato detto che sarebbero stati rimessi quelli nuovi. Ma per adesso, nonostante i solleciti alla stessa Alia e in municipio ciò non è avvenuto".

Daniele Bernardini