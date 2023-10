"Raccolta differenziata in crescita nel 2023"

La Regione Toscana ha reso noti comune per comune i dati della raccolta differenziata del 2022. Montecatini è ferma al 33%, all’ultimo posto in Valdinievole. Ma l’attività di raccolta, in realtà, a Montecatini è stata avviata per la prima volta nella storia a ottobre 2022. Il dato del 33% è perciò relativo a soli tre mesi. "A Montecatini, con le giunte precedenti, una raccolta differenziata non c’era mai stata - spiega l’assessore all’ambiente Emiliano Corrieri -, di conseguenza il dato va letto oggettivamente e con la consapevolezza che rispetto agli altri comuni l’attività è stata calcolata su appena tre mesi. Nel 2023, a giugno, avevamo superato il 60%". Un quadro confermato dal sindaco Luca Baroncini: "Si tratta di cifre soddisfacenti per noi. Proseguiremo a lavorare per migliorarli ulteriormente".

"I dati sulla trasformazione con il nuovo sistema di raccolta rifiuti voluta fortemente dall’amministrazione Barancini indicano - dice ancora Corrieri - un forte incremento sulla percentuale di raccolta differenziata. I dati si riferiscono al periodo 2023 gennaio-maggio. L’amministrazione ha ereditato dalla giunta Bellandi un misero 33,3%, eravamo, ultimi come percentuale di differenziata nei 58 comuni dell’ambito. Dall’ottobre del 2022, in maniera graduale fino a dicembre 2022, abbiamo cambiato metodo di raccolta, subito le percentuali sono crescuite in maniera verticale. A gennaio 2023 siamo passati al 50,36%, in febbraio al 51,09%, a marzo al 56,94%, ad aprile al 58,21%, a maggio al 58,69%, a giugno oltre il 60%, a settembre al 65%. In sei mesi è raddoppiata la percentuale. I dati sono di Alia. Finalmente Montecatini Terme si è dotata di una raccolta differenziata moderna e che porta risultati visibili in relazione alla eco-sostenibilità ma soprattutto andranno ad incidere in maniera sostanziale sulla parte variabile della tariffa. Il nostro obiettivo è il raggiungimento in pianta stabile il 70%".

Giovanna La Porta