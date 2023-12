Querelle col ’Nuoto’. Accordo da 12mila euro

Nuovo capitolo della lunga querelle sulla piscina comunale. Il guasto alla cabina elettrica che il 16 novembre dello scorso anno mise in difficoltà numerose abitazioni e attività cittadine, colpì anche il Centro Nuoto Montecatini, gestore della piscina comunale, che, dopo aver visto bruciare due pompe di sua proprietà, fu anche costretto a chiudere in attesa della riparazione del guasto.

La compagnia di assicurazione del Comune, dopo la denuncia presentata dall’ente, basandosi sul presupposto che i danni lamentati dal terzo riguardavano quantomeno parzialmente un bene comunale, seppur dato in concessione, ha liquidato all’amministrazione la somma di 5.335 euro. Nel frattempo, il Centro Nuoto ha avviato una causa con richiesta di risarcimento. Il Comune ha offerto i soldi ricevuti dall’assicurazione, nel frattempo accantonati, per chiudere il caso. Il tribunale ha proposto alla parti la definizione del contenzioso con il pagamento da parte dell’ente dI 12.107,68 euro, comprensivi della somma già offerta a tacitazione di ogni pretesa del Centro Nuoto. Le due parti hanno accettato e il Comune ha versato i soldi alla cooperativa.

Nel frattempo, lo scontro giudiziario prosegue. Il Centro Nuoto ha dato mandato all’avvocato Alessandro Torelli di avviare tre cause civili nei confronti dell’amministrazione con una richiesta complessiva dei danni per circa 110mila euro. La prima riguarda l’ipotesi di un comportamento lesivo da parte di un assessore nei confronti del Centro Nuoto, alla fine del 2020. Per questo episodio, vengono chiamati a rispondere in solido con lui anche gli altri esponenti della giunta. Il risarcimento richiesto è di circa 50mila euro. L’altra ipotesi di comportamento lesivo riguarda le azioni di un dipendente (altri 50mila euro). L’amministrazione, infine, per una contestazione sul calcolo dei tributi: altro risarcimento da 10mila euro.

Da.B.