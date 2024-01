’Quelli con Pescia nel cuore’. Ecco le iniziative del 2024

Il presidente dell’associazione ’Quelli con Pescia nel Cuore’, Lando Silvestrini, ha presentato il programma di iniziative messe in ponte per il 2024. La prima, forse la più onerosa, consiste nel restauro della Porta Fiorentina, sulla quale l’ultimo intervento venne eseguito 30 anni fa. "Contiamo su un contributo cospicuo da parte della Banca di Pescia e Cascina - afferma il presidente - e siamo in attesa della decisione da parte dell’amministrazione comunale di co-finanziare o meno l’intervento".

Un altro importante intervento verrà eseguito per la sistemazione e l’abbellimento della rotonda in località Croce del Castellare. "Siamo in attesa dell’ok da parte della Provincia- spiega Silvestrini -Possiamo contare su un contributo della Banca di Pescia e Cascina". Il programma di iniziative prosegue con il restauro della pala dell’altare maggiore della Chiesa di Ss.Stefano e Niccolao. "Siamo in possesso dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza- conclude -e possiamo contare su un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia". A questi tre importanti interventi si aggiungono gli appuntamenti ormai tradizionali del mese di luglio, quando l’associazione tornerà a ospitare alcune orchestre giovanili inglesi, e del 1 settembre, con la ventesima edizione de Il Palio a Tavola.