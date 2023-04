Quella vigna che spunta a sorpresa nel "cuore" delle Panteraie Un gioiello della biodiversità

di Giovanna La Porta

Un ambasciatore dell’eccellenza montecatinese nel mondo è senza alcun dubbio Gilberto Lepori. Elettricista dalle mani d’oro, per decenni lui e la sua famiglia hanno gestito in pieno centro un negozio cult. Oltre ad essere un punto di riferimento per ogni genere di impianto elettrico, Lepori è stato il tempio degli appassionati di buona musica nell’era del vinile. I più attempati ricorderanno che era stato il primo negozio di dischi della città! Gilberto è conosciuto dai radioamatori di tutto il pianeta. Partecipa attivamente a ritrovi on air e in presenza e fa parte della grande famiglia internazionale dei trasmettitori che non si arrendono alla nuova tecnologia e continuano a comunicare con le frequenze tradizionali. "La mia prima trasmissione risale al 1973 - racconta con orgoglio - da allora la mia passione non ha fatto che crescere"". Lepori è un personaggio che merita di essere valorizzato anche per l’impegno profuso nella cura della vigna urbana che suo padre aveva realizzato in zona Panteraie. Un piccolo paradiso terrestre, tenuto con criterio ecologico encomiabile. Lo aiuta il suo ex dipendente e amico di una vita Angiolo Mascani, altro amante della natura e dei prodotti della terra ottenuti senza l’uso di pesticidi o altre sostanze deleterie per l’ambiente. Accanto a Gilberto, in questa avventura, la moglie e compagna di una vita Sandra. Un appezzamento di 1000 mq di uve Sangiovese e Trebbiano da cui si ottiene una quantità di vino pari a circa 500 litri (9 damigiane). La vigna esiste dal 1970, impiantata da Francesco Lepori, un pezzo importante della storia del commercio montecatinese. Il vino ricavato per uso proprio viene conservato in botti di rovere e poi imbottigliato al bisogno. La vigna urbana di Lepori può contribuire a valorizzare la nostra essenza di ‘città giardino’ e lavorare su una biodiversità non scontata. Ricordiamo a tal proposito che nel 2022 con la regione Piemonte ha portato all’attenzione de Parlamento europeo l’esperienza della viticoltura urbana come nuovo modello, promosso dalla Urban Vineyards Association, che unisce cultura, viticoltura e turismo sostenibile.

Una delle vigne urbane più famose è quella di Montmartre a Parigi denominata Vigna Clos. In Italia ricordiamo la Vigna della Regina di Torino, la prima a far parte di quest’associazione.