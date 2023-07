Quella jungla di internet Sembra il portale ufficiale ma invece non è così

Un bel pasticcio quello del dominio internet montecatini.com. Un indirizzo web che dà l’impressione di essere il portale ufficiale della città ma che, in realtà, è gestito da una società imprecisata e ospita notizie e contenuti di ogni genere e senza un filo conduttore. Da Pinocchio a Hong Kong, tanto per citarne un paio. Una specie di carosello inguardabile che nessuno è riuscito a far rimuovere, nonostante una prima segnalazione operata dal nostro giornale di qualche mese fa. Ma non è solo un fatto estetico. Il problema è di sostanza.

Il portale promuove infatti servizi e locali che non esistono più. Come se non bastasse, viene proposta l’offerta degli stabilimenti termali ormai sprangati da tempo. Stando a montecatini.com, è tutto perfettamente in funzione: l’Excelsior con la spa e la cura idropinica, la Torretta, la Salute. Insomma, una vera isola che non c’è. Ci consola in parte il fatto che, inserendo su google parole chiave come "eventi", "Montecatini", "terme", "turismo", del portale montecatini.com non compare traccia per almeno quindici pagine. Non migliore sorte tocca al nuovo tomontecatini.com, il sito che finalmente ha la funzione di raggruppare tutti gli eventi della città e che è stato fortemente voluto dall’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi. La quale, suo malgrado, è stata evidentemente costretta e spinta ad aggiungere la preposizione inglese "to" a "montecatini.com" dato che il dominio era già occupato e sembra che nessuno riesca a risalire ai gestori.

Sicuramente i concessionari della rete non aiutano. Ma resta il problema della comunicazione, della promozione corretta e del buon utilizzo di parole chiave che in fase di realizzazione di un sito o di un blog sono prioritarie. Possiamo realizzare il portale più bello del mondo ma se nessuno lo trova, in fase di ricerca, sarà inutile avere investito risorse e tempo. Siamo certi che, una volta che il portale tomontecatini.com verrà ultimato e lanciato ufficialmente nell’etere, i curatori inseriranno le giuste parole chiave per consentire ai navigatori di trovarlo al primo colpo, utilizzando i vari motori di ricerca.

Giovanna La Porta