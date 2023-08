Quel Ferragosto triste dei soci della Bocciofila

"Un augurio di buon Ferragosto a tutti gli sportivi e le società montecatinesi e in particolare a tutti i soci della nostra bocciofila che anche quest’anno dovranno stare lontani dall’impianto di via Maratona perchè ancora chiuso. E un caloroso ringraziamento alla bocciofila di Pieve a Nievole che ci ospita ormai da diversi anni". Così Moreno Zinanni lo storico presidente della Bocciofila Montecatini, quello della conquista della serie A nel suo tradizionale augurio pubblico di Ferragosto. E anche se indirettamente, tocca uno dei problemi più caldi del momento, quello degli impianti sportivi e in particolare del bocciodromo che attende di essere riaperto da ormai troppo tempo. Per il nuovo bocciodromo c’è un progetto importante. Per sapere stato della’rte e date bisognerà attendere il prossimo consiglio comunale, che si terrà ai primi di settembre. Sul tema è stata presentata un’apposita interrogazione.