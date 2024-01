"Quei sacchetti di brigidini che il bomber apprezzava così tanto"

"Ho saputo della morte di Gigi da una telefonata di mio figlio Nicola. L’amarezza e la commozione è stata davvero grande. Lo avevo sentito telefonicamente qualche giorno prima di Natale, per farci i consueti auguri di buone feste e scambiarsi qualche battuta e dei ricordi legati al mondo del calcio". A parlare è Raffaello Vescovi. Classe 1940. Ruolo difensore. Nella sua casa di Mastromarco a Lamporecchio l’ex capitano del Cagliari scudettato ricorda quei cinque meravigliosi campionati vissuti accanto a Riva. "Ricordo molto bene quando arrivò a Cagliari da Legnano. Aveva 17 anni. Io ne avevo 21. Il Cagliari giocava nel campionato di serie B. La prima impressione che ebbi di Riva, poi confermata negli anni successivi, è che era un ragazzo di poche parole, semplice negli atteggiamenti, timido. Nello stesso tempo aveva una grande voglia di arrivare. Era determinato e serio negli allenamenti e in partita si faceva sentire. Esordì in serie B con il Cagliari il 15 settembre del 1963, in trasferta a Prato. Fu una stagione entusiasmante. Arrivammo secondi in classifica, dietro il Varese, ma guadagnammo l’accesso alla massima serie. Esordio in serie A il 13 settembre nel 1964. Trasferta a Roma. Perdemmo per 2-1. Da allora fino al 1968 ho sempre giocato con Gigi. Con il passare del tempo è cresciuta l’amicizia".

"Recentemente ero andato a trovarlo a Cagliari, a casa sua e gli ho regalato dei sacchetti di brigidini, che lui ha apprezzato molto. Abbiamo parlato, ricordato quei bei momenti di gioventù che ci ha uniti come uomini. Era un personaggio unico. Non me la sono sentita di andare al funerale. Da Cagliari mi sono giunte tante telefonate che mi fanno vivere questo triste momento. Troppa emozione. Ho avuto modo di parlare telefonicamente con alcuni miei ex compagni di allora, tra cui Boninsegna, Copparoni e in tutti noi è forte l’amarezza per la perdita di un vero amico".

Massimo Mancini